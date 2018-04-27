Йони стиминг: особый уход для женщин?

СодержаниеЙони стиминг: как это делают?Польза йони стиминга: доводы «за» Мнения специалистов о пользе йони стиминга Доводы против: мнения специалистов о вагинальных ингаляциях

Йони стиминг — недавно возрожденный метод альтернативной медицины, при котором женщина сидит над паровой ванночкой. Эту практику также называют chai yok, bajos, jony steam. На Западе «вагинальные ингаляции» не пользовалось популярностью до конца 2000-х годов. Тем не менее в сообществе альтернативной медицины, особенно «традиционных» корейских и афроамериканских практиках, метод появился сначала как расслабляющая, а затем — как оздоровительная процедура, особенно в послеродовый период. Сегодня он дошел и до России: состоявшимся мамам активно предлагают испробовать «волшебное действие» йони стиминга. MedAboutMe разбирается в особенностях процедуры и ее влиянии на женский организм.

Йони стиминг: как это делают?

Йони стиминг — процедура с историей, пришедшая из Африки и Южной Кореи. Некоторые практики утверждают, что она является «старым, проверенным лечением для женщин», что это традиционная терапия майя (корейцев, африканцев, греков, азиатов), подтвержденная веками опыта.

Согласно древней рукописи на санскрите еще в VIII веке паровые ванны над горшком с кипящей водой и добавками лука использовались для избавления от нежелательной беременности. И даже в XX веке в Нью-Йорке все еще практиковался такой метод абортов, особенно после того, как Нью-Йоркский медицинский журнал в 1897 году опубликовал экспериментальное исследование такого способа. Да, заявили специалисты, метод действует, что неудивительно: он вызывает серьезные ожоги нежных частей тела.

С целью оздоровления используют, конечно, не обжигающий горшок. Температура пара должна быть ниже, хотя не всегда этот принцип соблюдается. Как это происходит?

Подбирается подходящая по размеру и форме емкость, заполняется водой с добавками растений и аромамасел (необязательно). Емкость нагревается до точки испарения воды и помещается в конструкцию или под сиденье, так, чтобы поднимающиеся пары попадали в область влагалища. К примеру, при домашних процедурах во многих этнических группах используют унитаз и поставленный в него ковшик. Или же просто большой горшок. Женщина снимает одежду, закрывающую половые органы (обязательно), укутывается одеялом для предотвращения испарения пара (необязательно), расставляет ноги для лучшего проникновения пара (необязательно). Сидит над паром от 20 минут до 1 часа.

Йони стиминг категорически не рекомендуется даже его сторонниками во время

беременности; сразу после родов; при наличии внутриматочной спирали; при попытках зачать после полового акта; при аномальных маточных кровотечениях; во время менструации; в процессе самопроизвольного аборта и сразу после выкидыша; при влагалищных инфекциях.

Также перед процедурой рекомендуется проконсультироваться с врачом. Количество следующих этому совету неизвестно, но процент спа-центров, практикующих метод йони и консультирующих клиентов на медицинском уровне перед началом, ничтожен.

Польза йони стиминга: доводы «за»

Сторонники вагинальных паровых ванн утверждают, что такой полезный метод дает имеет массу преимуществ. Предполагается, что йони стиминг очищает влагалище и матку, способствует зачатию, снижает боли и выделения при менструациях, помогает послеродовому восстановлению и «удаляет токсины». В числе бонусов также упоминаются борьба с эндометриозом, поликистозом яичников, недержанием мочи, молочницей, миомами и фибромами матки, проявлениями климакса, геморроем и раком. В пользу практики упоминаются также польза «воссоединения со своей маткой» и восстановление эмоционального баланса.

Гвинет Пэлтроу , актриса, активная сторонница методов альтернативной медицины для женского здоровья, агитирует за йони стиминг после посещения спа в Санта Монике. «Вы сидите на фактически мини-троне, и комбинация инфракрасного тепла и ароматного пара очищает все внизу. Это энергетически правильно, и это не просто „паровой душ“, а еще и способ вернуть гормональный баланс.»

На своем сайте особенных вещей альтернативной медицины Пэлтроу предлагает купить инфракрасный излучатель специально для вагинальных паровых ванн.

Основной довод сторонников: здоровая вагинальная ткань является эффективным адсорбентом, проводником для лекарств, таких как антибиотики, противогрибковые кремы и гормоны, поэтому и свойства трав в паре также легко поглощаются этим путем. Ну а влияние тепла и мелкодисперсных частиц воды, по их мнению, крайне полезно для всей репродуктивной системы женщин (а порой и мужчин).

Мнения специалистов о пользе йони стиминга

Лисса Ранкин, доктор медицины, врач-терапевт и автор книги «Разум над медициной: научное доказательство того, что вы можете исцелить себя»

«Нет научных доказательств в поддержку или опровержение утверждений защитников вагинальных паровых ванн. Поэтому истина заключается в том, что мы просто не знаем, приносят ли они какую-либо пользу. Но я не из тех, кто исключает древние восточные практики из области здравоохранения? Что говорит вам ваше тело? Если мудрость вашего тела говорит: «Да! Мне это подходит», то вот и ответ о пользе.

Лиза С. Лоулесс, PhD, психотерапевт и генеральный директор компании по поддержке нетрадиционных методов медицины

«Вагинальный пар в китайской медицине используется для снижения застоя и спазмов в организме, а в восточной медицине применяется для расширения кровеносных сосудов, усиления кровообращения, обеспечения оксигенации и расслабления мышц тазового дна. Другие способы улучшения здоровья зависят от используемых трав и их целебных свойств.»

Иса Эррер, сотрудник спа «Пар совершает чудеса при геморрое и для женщин, которые пытаются завести ребенка либо естественным путем, или с помощью репродуктивных технологий. Это прекрасный способ одновременно оздоровлять душу, дух и тело.»

Доводы против: мнения специалистов о вагинальных ингаляциях

Большинство медицинских работников скептически относятся к преимуществам таких паровых ванн, не в последнюю очередь из-за отсутствия доказательств пользы.

Дженнифер Эштон, доктор, гинеколог

«Существует нулевое медицинское доказательство, подтверждающее необходимость или преимущества вагинального пара. Физиология влагалища такова, что оно постоянно очищается и не нуждается в дополнительной помощи… Стоит считаться и с вероятностью термических ожогов от горячего пара».

Сири Чанд Каур Халса, доктор медицины

«Предпосылка, что организму нужны спа-процедуры для удаления токсинов, не имеет ясной основы в биологии человека. Что касается предлагаемых преимуществ такого лечения, то влагалище отличается интенсивным кровоснабжением и проницаемостью слизистых, поэтому оно легко впитывает лекарства, но нет никаких научных доказательств, подтверждающих эффективность всасывания трав влагалищем.»

Дэвид Горски, профессор хирургии, онкохирург

«Я полагаю, что вся эта «вагинальная ингаляция» или паровая баня — то, что мы, противные аллопатические «западные» врачи просто не понимаем. Для нас это просто рассеивание облака пара в нижней части женщины.

Мы не знаем влияния пара на репродуктивный тракт, но штаммы лактобактерий, которые сохраняют здоровые влагалища, очень чувствительны в отношении окружающей их среды и повышения температур, и любые процедуры потенциально опасны. Некоторые штаммы лактобактерий настолько трудно культивировать вне влагалища, что выращивание их в лаборатории практически невозможно. Существует вероятность того, что «пар» с экстрактами растений может содержать летучие вещества, которые вредны для лактобактерий или других аспектов вагинальной экосистемы.»

Стоит отметить, что сторонники процедур, обещающие также борьбу с сухостью влагалища методом йони стиминга, противоречат самой распространенной традиционной цели метода — усиления сухости влагалища для повышения удовольствия мужчин.

Во многих африканских культурах растения и другие внутривагинальные «осушители» используются для минимизации вагинального секрета. Эта практика, известная как «сухой половой акт», влияет на влагалище, что, как предполагается, создает обостренные ощущения для мужчин во время полового акта. Хотя это неудобно и болезненно, африканские женщины выражают потребность угодить своим мужьям данным способом, чтобы не дать им уйти и свести к минимуму количество подруг.

Исследования ВОЗ показали, что данный метод подготовки к половому акту повреждает эпителий влагалища и может привести к разрыву, воспалениям и подавлению естественных бактерий влагалища. И все это увеличивает вероятность заражения венерическими заболеваниями (ЗППП) и иными инфекциями, включая ВИЧ.

Однако именно подобный кратковременный эффект сухости и сужения предлагают сторонники процедуры для улучшения состояния влагалища в послеродовый период. Доводы основаны на широко распространенном применении вагинальных паровых ванн в южноафриканской культуре для «очищения» родивших от «холода в животе и грязной крови». В условиях низкой гигиены и медицины лучше такое воздействие, ускоряющее сокращение матки, чем ничего. Однако без угрозы инфекционных эпидемий в современных родильных домах, при стандартных гигиенических процедурах специалисты развитых стран единодушно считают паровые ванны опасными для молодых мам с еще не закрывшейся шейкой матки и наличием послеродовых выделений.

Выводы

Рассмотрим поэтапно обещанные плюсы йони стиминга: правда или нет?

Лечит заболевания матки при помощи паров с растениями? Нет. То, что попадает внутрь, проникает только к стенкам влагалища, откуда незначительное количество может всасываться в системный кровоток и подниматься к сердцу, а потом отфильтровываться почками, не доходя до матки. Пить препараты — намного более быстрый и эффективный способ. Очищение влагалища? Немного «да», в основном — нет. Если есть показания к очищению, спринцевание намного эффективнее. А в целом это самоочищающийся орган, не требующий внутренней гигиены. Очищение матки? Нет. Матка защищена от влагалища закрытой шейкой, что исключает проникновение пара. Уменьшение запаха? Да, один запах может быть заглушен другим, однако естественные запахи не являются вредными, а иные — повод идти к врачу. Удаляет токсины? Нет. Удаление неспецифических «токсинов» по определению не является научным требованием. Помогает при нерегулярных менструациях? Наверное, нет. Причин нерегулярности цикла и его восстановления много, и йони стиминг — не метод коррекции. Восстанавливает гормональный баланс? Нет. Влагалище не регулирует выработку гормонов, и воздействовать на него с этой целью бессмысленно. Ускоряет зачатие? Нет. Увеличивает кровоснабжение? Очень может быть, как и любая тепловая процедура и повышенная физическая активность, причем не обязательно в области влагалища. Помогает и мужчинам, стремящимся стать отцами? Точно нет. Нагревание яичек приводит к снижению активности сперматозоидов. Помогает расслабляться и восстанавливаться при стрессе? Конечно. Сидеть в тепле и ничего не делать в течение часа приятно. Вызывает возбуждение? Да. И, вероятно, это объясняет поведение многих сторонников данной процедуры. Сочетание возбуждения и эффекта плацебо — отличный рецепт для самооценки улучшения самочувствия после паровой обработки влагалища.

В целом специалисты настроены негативно. Бонусы от процедуры не доказаны, а минусы очевидны. Распространению практики йони стиминга мы, скорее всего, обязаны низкой себестоимости процедуры: табурет, кастрюлька и горячая вода обходятся поклонникам «вагинальных ингаляций» от 20 до 200 долларов в СПА. Однако если данный метод помогает чувствовать себя лучше в эмоциональном плане — почему бы изредка не «посидеть в тепле, ничего не делая»? Главное — не увлекаться: частые процедуры «парового спринцевания» негативно влияют на флору влагалища, и это доказанный факт.

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