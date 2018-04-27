Ещё
Наталья Ионова поделилась провокационным кадром в кольчуге на голое тело
Далее:
Читайте также:
Ещё

Наталья Ионова поделилась провокационным кадром в кольчуге на голое тело 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
31-летнюю Наталью Ионову с уверенностью можно назвать одной из самых сексуальных звезд отечественной эстрады. Блондинка с удовольствием демонстрирует идеальную фигуру в откровенных нарядах и с завидной регулярностью делится чувственными фотографиями в своем Instagram. «Лето, ну где же ты?» — задалась вопросом певица под свежим снимком, на котором позирует в купальнике-кольчуге.
Поклонники в комментариях по традиции осыпали Наталью комплиментами и также ответили на риторический вопрос певицы: «Хорошая зима этой весной выдалась», «Лето в Краснодаре», «В Анапе)))», «В LA», «Едет, скоро будет», «Не торопите лето, дайте успеть похудеть», «Судя по фото, до лета рукой подать, а по календарю так аж 34 дня его ждать придется», «Лето будет летом! А вот весна где?».
Напомним, супруг Глюк’Оzы — бизнесмен Александр Чистяков — некоторое время назад высказал свое мнение по поводу ее откровенных фотосессий: «Я считаю, что обнаженное тело может быть показано деликатно, со смыслом, как элемент искусства, особенно девушкой, у которой другая творческая профессия и она не является моделью. Когда это так, к тому же красиво, то это вполне уместно. Художники же не зря столько написали красивой обнаженки)) Комментарии с диванов интересуют меня только для понимания характера и настроения аудитории, потому что у жены такая профессия. Сами же отрицательные отзывы зачастую просто результат отсутствия интересной жизни у комментатора»
Фото: instagram
Passion.ru: последние новости
Цикл перед менопаузой: нюансы, на которые следует обратить внимание Принц Монако Андреа Казираги стал отцом в третий раз Поклонники поздравляют Елену Кулецкую со второй беременностью
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях53
Горячая киевлянка бегает голышом и плавит снег15
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему23
Вот так выглядит женщина, родившая пятерых за раз10
Волочкову раскритиковали за «уши спаниеля»14
Видео
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
49:43
Хабенский рассказал, как пытался спасти жену
Звёзды Шоу-бизнес
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
00:51
8-месячный чиновник возмутил прокуратуру
Дети
00:15
Волочкову раскритиковали за «уши спаниеля»
Звёзды
01:37
Российская певица о связи с Депардье: Я счастлива
Звёзды Шоу-бизнес
06:04
Раскрыты подробности покушения на Пугачеву
Звёзды Криминал
04:07
Эти задачи решат только гении
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение