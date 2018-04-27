Как я целый месяц жила физически и духовно правильной жизнью

Эксперимент. Что будет, если долго не есть хлеб, сладкое, не принимать алкоголь и ежедневно медитировать?

Ровно год назад, в прекрасном апреле, когда неумолимая весна уже серьезно грозила всем нам скорым обнажением, я печально осматривала в зеркале свои совсем не утонченные бока. Мне не нравилось все: категорически лишние пять килограммов, расслабившиеся за лето бедра и демисезонное состояние кожи лица. Со всем этим пора было что-то делать. И мне вдруг захотелось не полумер, а «психануть». Я приняла решение ровно месяц не есть хлеб, сладкое, не принимать алкоголь и понемногу тренироваться каждый день. А чтобы заручиться поддержкой — начала вести дневник в социальных сетях, описывая все свои ощущения и изменения в организме. Этой весной — мне хочется поделиться этими записями и с вами. Если кого-то статья вдохновит на подобное свершение — я гарантирую, как минимум, скачок уверенности в себе. Кстати, тогда же, в этот месяц, я бросила курить. И к этой привычке больше не вернулась. Попробуйте и вы!

День первый.

Вставать в семь утра крайне неприятно в принципе, а тут еще и йога ждет. Попыталась уснуть в первой же асане. Пришлось сменить расслабляющую музыку на телевизор. Чтобы уж наверняка, включила новости. Дышать правильно не получилось вообще никак. Организм совсем спит. К тому же, защемила нерв в шее. Возможно, ранее утро не совсем подходит для йоги.

Впрочем, я не йог-специалист. То, что я делаю — обычное «приветствие солнцу», там всего несколько асан. Выполнять их можно в любой физической форме, никакой особенной растяжки не нужно. Главное — правильно дышать. Занимает минут десять. В Интернете есть нормальные разборы и самих асан, и правильной техники дыхания. Поймете без проблем. «Приветствие солнцу» — очень известный комплекс. Минимум потраченного времени и сил, а приводит в порядок позвоночник и сердечно-сосудистую систему. И, кстати, неплохо прокачивает ягодичные мышцы.

Не могу без кофе утром, но хочу постепенно отказаться и от него. Переход на простую воду вместо всех напитков — отличный подарок мозгу и коже. Да, первую неделю может быть ощущение вялости, ведь организм привык к стимуляторам. Зато специалисты обещают, что сон станет крепче, а просыпаться утром будет приятнее. Проверим.

Собираюсь есть достаточно ограниченное количество продуктов. Крупы, сырые овощи и фрукты, кефир, отварная куриная грудка, вареные яйца. Никаких сложных блюд, лично мне так будет проще контролировать, что я ем. Кстати, диеты на крупах и овощах еще и сильно регулируют настроение и работу мозга. Быстрые углеводы заставляют работать нервную систему скачками — резко вверх на позитив, потом — резкий спад. Так себе, правда? В общем, если ваше настроение три раза изменилось, пока вы читали этот текст — теперь вы знаете, что делать.

Вечерняя тренировка. Тоже небольшая. Расчет на то, что йога и вечерняя нагрузка — ежедневные. А значит, толк будет в любом случае. К тому же, так проще вырабатывать привычку. После двух недель время занятий можно увеличить.

Здесь все просто. Приседы — два подхода по тридцать. Ноги на ширину плеч, попу назад — и поехали. Приседаем настолько низко, насколько возможно, а когда встаем — ноги до конца не выпрямляем! Это важно, бережем колени. В качестве безопасного утяжеления я использую спортивный рюкзак, набитый книгами. Для тех, кому требуется больше — в рюкзак можно положить бутылки с песком.

Пресс — два подхода по тридцать. Думаю, в нашем случае без разницы, будете вы качать верхний или нижний, сами знаете, какой вам нужнее. Лично я одновременно поднимаю туловище и подтягиваю согнутые ноги до сидячего положения.

Прокачка ягодиц — самое классное упражнение — ложимся на спину, ноги согнуты. Поднимаем таз до максимально верхней точки. Два раза по тридцать, а лучше — пока не надоест. Рюкзак с книгами/песком при этом можно положить на живот.

И в конце дня — небольшая медитация. В этот месяц я буду использовать самую простую — сосредоточение на дыхании. Достаточно 5 минут. Дышим глубоко и равномерно, следим за ощущениями при вдохе и выдохе — и при этом не думаем больше ни о чем. Как только приходит мысль — прогоняем, возвращаемся на дыхание.

День третий.

Это смешно, но у меня ощущение, что я так уже живу месяц и поэтому чувствую первые результаты. Три дня не болит голова, а для меня это подвиг. В целом, чуть лучше самочувствие. Организм сильно успокоился, поэтому после обеда хочется спать. Засыпается очень хорошо. Всего за два дня ушло полтора килограмма.

Периодически возникают приступы раздражительности. Думаю, это нормально. В принципе, минимальные результаты могут ощущаться спустя три дня. Были периоды, когда я не курила, или не пила, или сидела на диете. А вот чтобы все вместе, да еще и с расписанной нагрузкой и йогой — такого не было. А работает, конечно, только в комплексе.

Вот небольшая дыхательная гимнастика — она хороша по утрам, тренирует сосуды и немного приводит в порядок пресс. У нас будет 30 вдохов-выдохов в два подхода. Первые 30 — традиционное «йожье» дыхание. Начинаем вдыхать нижней частью живота, постепенно округляя его и медленно впуская воздух в грудную клетку, максимально вдохнули, задержались, начинаем выдыхать — сначала «сдуваем» грудную клетку, затем постепенно выжимаем воздух из живота, втягиваем нижний пресс, задерживаемся — заново. Так тридцать раз. Затем — максимально втягиваем живот, прямо до напряженной болезненности. И так его «забываем». Дышим полной грудью тридцать раз с таким «зажатым» животом.

Дыхательную гимнастику и медитацию лучше делать, когда не спешите. И, если хорошо пойдет, к медитации «сосредоточения» можно добавить «рассредоточение». Дышим и стараемся постепенно ощутить мир вокруг — положение тела, напряжённость мышц, звуки, мир внутри квартиры, за пределами… Это очень приятное упражнение, попробуйте.

Для йоги и дыхательных упражнений используйте музыку.

День пятый.

Коллега неосмотрительно предложил мне конфетку. После возмущенного отказа последовала показательная 10-минутная аргументация. Я вслух зачитала состав, калорийность конфетки, а затем торжествующе перечислила, что можно было бы съесть большое и полезное вместо одной этой маленькой конфетки, которая, как известно, никогда не приходит одна. Коллега мычал, пытался вставить слово, потом только кивал. Кажется, меня ненавидят.

Пока что, самой сложной частью остается именно еда. Я хоть соблюдаю правила, но вместо заявленных простых круп и сырых овощей — все же получаются какие-то составные блюда. Впрочем, главное — без мучного и сладкого.

После 9 вечера абсолютно невероятно хочется есть! Будем честны — не вина, не сигарету, не шоколадку. Бургер, а лучше два. А все остальные ограничения — дались на удивление легко.

Йога с утра все так же тяжела. Защемленный в первый день нерв жалобно ноет. Подумывала перенести на вечер, но нет. Заметила, что эти 10 минут мучений на редкость приводят в чувство — стало меньше уходить времени на сборы.

Есть ощущение, что стала лучше работать голова. Легче пишется, как-то безболезненно и очевидно принимаются сложные решения. И это всего пятый день. Я очень довольна.

День шестой.

Не смогла доесть зеленое яблоко — казалось, что в нем невероятное количество сахара. Уже два часа переживаю, что согласилась на хитрую подкормку от коллеги и съела сушеную грушу.

Поймала коллег, когда они в углу тихо обсуждали создание блога о вредном питании. Мол, фотографии шавермы, описание наслаждения от бургера… Издеваются надо мной, как могут.

Телефон сегодня безапелляционно заменил слово «постирать» на «постигать». Духовное просветление накрыло и его. И, кстати, вот вы думаете — а зачем вообще медитировать? Делать, что ли, больше нечего? А вот зачем — например, для счастья. В мозгу счастливого человека активируются очень определенные зоны, их уже смогли определить ученые. Так вот, у буддистов эти зоны активны практически всегда! И умные люди связывают это как раз с регулярной медитацией.

День восьмой и Итоги за первую неделю.

Первые лучезарные дни сменились жестокой реальностью, друзья мои. Регулярная физическая нагрузка, пусть и небольшая, плюс удаление из рациона быстрых углеводов и кофе в большом количестве — оказывается, с непривычки дают ощущение огромной усталости. После обеда я еле хожу. Домой вползаю. Вечерняя тренировка дается сложнее с каждым днем. Эти несчастные 10 минут упражнений, ванна — и все. Каждый день я мечтаю посмотреть фильм, но засыпаю еще на подходе к кровати, не позже 10 вечера. Зато мне стало достаточно 8 часов сна. А раньше нужно было 10.

По вечерам хочется есть! Уже говорила, но об этом можно говорить и думать бесконечно. Полчаса назад я уже встала с кровати и даже надела джинсы, чтобы пойти в магазин за компонентами для самого огромного в мире бутерброда. Я обещала себе все отработать завтра, просидеть два дня на капусте, и больше никогда!… Но джинсы не просто застегнулись — мне на ощупь понравились мои бока. Не поверила, стала разглядывать перед зеркалом и щупать еще. Понравилось. Поэтому медленно и печально я сняла джинсы, выпила водички и занялась йогой снова. Сильно спасает от голодного сумасшествия после шести часов вечера травяной чай с медом.

За неделю ушло два килограмма. Дальше пойдет сложнее. Убрать нужно еще три.

Курить хочется, только когда сильно нервничаю. Но в целом — это ограничение дается мне легче всех. Хотя «подходы» к пачке, что лежит у меня дома, были. Стояла, раздумывала, смотрела на нее. Но не выбросила до сих пор. Так что и это непросто, да.

Выпить хочется тоже очень! За эту неделю мне неоднократно хотелось: кровавую Мэри, украшенную сельдереем, чистый виски комнатной температуры вприкуску с ириской, светлое пиво из холодной запотевшей бутылки, красного вина в большом красивом бокале, дешевого шампанского из пластикового стаканчика. (Почему так? Не спрашивайте, не знаю.) Но! При этом представляю ощущение опьянения, которое придет после пары глотков — и оно мне не нравится. Мне его не хочется. Странно, но факт.

Раздражительность повысилась до невероятных размеров. Я пытаюсь не бросаться на людей, но внутри у меня кровавые бойни и диалоги, после которых люди перестают здороваться навсегда. Я стараюсь думать, что это временное ощущение. И что в скором времени я всех снова полюблю.

Как говорила одна моя прекрасная рыжая подруга: «Все будет хорошо. Или нет».

А если нет, то будет как-нибудь.

День двенадцатый и Я все еще в бою Каюсь, ибо я согрешила. В субботу — бокалом вина, а вчера — бутербродом.

За вино я заплатила муками совести. Жуткими. А бутерброд отработала дополнительной тренировкой.

Мне тут задали резонный вопрос — а что дальше? Когда месяц закончится? Рассказываю, план такой: не курить я планирую больше никогда, пить — не чаще раза в неделю. Очень понемногу. С хлебом то же самое. А к сладкому я и так всегда была отчасти равнодушна. Йога, тренировки и медитация — предположительно, останутся со мной в том же режиме и объеме.

Получается, что то, как я живу сейчас — это не просто месяц испытания, а выбор будущего способа жизни. Говорить себе, что будешь бороться месяц — всегда проще. На бесконечную дорогу страшно выходить. А тут, вроде бы, чуточку потерпеть. А за это время неминуемо выработаются привычки — и к йоге, и к вечерней тренировке, и к сну на голодный желудок, и к правильной здоровой еде.

Когда людей пытаются мотивировать на подобные свершения, как правило, просят задуматься о здоровье, коже, фигуре. Для меня не это все оказалось первостепенным. А то, как такой режим влияет на работу мозга. Идет вторая неделя. А я четко ощущаю, как улучшилось качество моей жизни. Лучше работает мозг. Он прекрасно понимает, на что обратить внимание, на что нет. Внутри нет сумятицы. Все яснее и прощее. Легче регулировать перепады настроения. Да, все это напрямую связано с питанием и режимом. Я очень советую пробовать. Хотя бы месяц. Как минимум, вы прочистите организм и докажете себе свою силу воли.

День 15-ый и Итоги за вторую неделю.

Хочется есть!

На почве непреходящего голодного состояния играем с другом в игру «А какая ты сегодня еда?» Он достаточно стабилен и представляет себя борщом с салом, а я склоняюсь к итальянским пирожным, с кучей сливок и свежих фруктов. Впрочем, этим утром я была, скорее, сложным сэндвичем с лососем.

Между тем, вес «встал». Потому крупы и фрукты перемещаются в первую половину дня, на вторую остаются только огурцы, грудка, кефир. После шести только травяной чай. Увеличиваю продолжительность йоги, закрепляю ее в расписании два раза в день, к вечерней тренировке добавляю дополнительные подходы.

Засыпаю стабильно в девять вечера, просыпаюсь в шесть утра. Не то, чтобы это шло на пользу моей социализации, но по утрам я чувствую себя значительно лучше.

Первый день Нового месяца и Очень короткие итоги предыдущего

За месяц удалось:

бросить курить

скинуть три килограмма (немного, но они не вернутся, так как убраны правильно)

приучить себя ежедневной тренировке — йога утром, набор упражнений вечером

приучить себя к правильному дыханию и ежедневной медитации

привыкнуть не есть вечером

привыкнуть с опаской смотреть на быстрые углеводы

войти в очень здоровый и удобный режим сна, при котором ранний подъем вообще перестал быть проблемой.

Такой у меня был месяц здоровья в прошлом году. А я, тем временем, начинаю еще один прямо сейчас. Вы со мной?