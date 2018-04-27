Формируем красивое тело с помощью танца

Какие хореографические направления лучше подходят для тренировки определенных групп мышц? По-настоящему красивое тело невозможно сделать в спортзале, лично я в этом полностью уверена. Можно прокачать мышцы, да. Можно сбросить лишний вес. Но, если начинать стремиться к перфекционизму и делать идеальное тело — то спортзал женской фигуре будет первым врагом. Получившиеся мышцы задействованы только в силовых упражнениях, при беге, плавании и ходьбе. Чем дальше, тем больше. И понемногу исконно женская грациозность и плавность движений начнет неумолимо исчезать. Поэтому спортзал необходимо сочетать с танцами. А еще лучше, честно говоря, предпочесть хореографию тренажерам в принципе. Итак, предположим, что вы точно знаете, какую часть тела вам необходимо привести в порядок в первую очередь, и на что обратить особенное внимание. Давайте разберемся, какое направление танца подойдет.

Прокачиваем ягодицы и бедра

О да, сейчас всеобщая любовь к «пятой точке» возросла до неимоверных пределов, затмив даже вечное поклонение женской груди. В наши дни любимой и уважаемой стала грудь любого размера. А небольшая и аккуратная даже считается стильной. Кроме того, ее очень удобно «одевать». Но вот к ягодицам требования возросли. И, если в случае с грудью основную роль играют природные данные, то «своя», исходная, попа в наши дни редко может считаться привлекательной. Ягодицы девушки теперь четко сигнализируют об ее ухоженности и внимании к себе. Это, на самом деле, замечательно. Потому что именно эта часть острее всего реагирует на возраст и различные женские потрясения, например, роды. И, если заниматься бедрами с юности, то они будут выглядеть прекрасно и в зрелом возрасте. Кроме этого, прокаченные ягодичные мышцы очень важны в постели — помогают долго «держаться» и доставлять удовольствие партнеру в сложных позах «сверху». А еще их прокачка напрямую связана с прокачкой пресловутых мышц Кегеля. Даже при наличии лишних килограммов реггетон неумолимо сформирует вам идеальную попу и красивую форму бедра. Идеальные направления для этой части тела — реггетон и его ульрасовременный подвид бутиденс. Горячие ритмы этих латиноамериканских стилей сформировали те самые идеальные ягодицы кубинок и пуэрториканок, которыми восхищается весь мир. Практически все движения связаны с полным или частичным приседом и активными движениями таза. Ягодицы и верхняя часть бедра максимально напряжены — без этого попросту не удержаться на ногах из-за бешеного темпа. Этому направлению совершенно все равно, какой у вас вес. Даже при наличии лишних килограммов реггетон неумолимо сформирует вам идеальную попу и красивую форму бедра. Будет достаточно даже два занятия по часу в неделю. Но будьте готовы к нелегкому кардио — реггетон и бутиденс разучиваются в очень быстром темпе. Вы абсолютно точно хорошенько пропотеете. Кстати, для быстрого сброса веса эти направления тоже хороши.

Быстро сбрасываем вес Это самый частый запрос тех, кто решил заняться танцами. Однако девушки идут на плавную стрип-пластику, пилон или изящный классический балет — и потом смущенно отмечают рост мышц в ненужных местах или просто нулевой результат на весах. К этому делу нужно подходить с умом. Впрочем, истина на поверхности — для сброса веса нужны максимально активные направления танца. Кроме этого, нужно определиться, чего от занятий просит душа. Если вам необходимо выплеснуть копящуюся агрессию и почувствовать себя сильнее — отлично подойдут хип-хоп и крамп. Это очень активные направления с максимальной амплитудой и резкостью движений. А «качающая» музыка даст энергию для того, чтобы провести часы занятия с полной отдачей. Хип-хоп, направление родом из бедных негритянских кварталов Америки, уже несколько десятков лет остается самым популярным в танцевальных студиях и на соревнованиях всего мира. В нем задействовано все тело — от кистей рук до отдельных участков стопы. Мышцы максимально группируются, чтобы дать необходимую резкость. В итоге получается серьезная нагрузка, достаточно равномерно распределенная. Кроме этого, уже через несколько занятий все тело «подтягивается», а жировая прослойка начинает стремительно уходить. Готовьтесь к очень быстрому темпу, веселью и зашкаливающему позитиву. Килограммы гарантированно отчалят в неизвестном направлении вместе с плохим настроением. А для тех, в ком имеется не только лишний вес, но и много скрытой агрессии, идеально подойдет современный и стильный стиль крамп. Он родился на утонченных улицах Лос-Анжелеса, правда, опять не без подоплеки неблагополучных кварталов. Танец создали как эстетичный ответ преступности в отдаленных от центра районах. Честно говоря, испугать им, действительно, можно. Он максимально агрессивен, резок, целиком состоит из рубящих воздух движений рук, грубых притопываний ногами и мощных прогибов корпуса. Как и в хип-хопе, во время танца все тело сгруппировано и напряжено. А экспрессивность и быстрый темп делают свое дело — забирают вашу агрессию и лишние килограммы. Если же внутри у вас сплошной позитив, и хочется чего-то активного, но женственного, то ваше направление — джаз-фанк. Он будто создан из адской смеси элементов самых разных направлений, забрав в себя все драйвовое и энергичное. В джаз-фанке могут встречаться максимально женственные движения, граничащие с откровенной сексуальностью, а уже через секунду они переходят в резкие элементы из крампа и — внезапно — в изящный шаг из контемпорари. Прелесть направления именно в этой невообразимой хореографической эклектике. Сейчас очень часто джаз-фанк преподают парни, и это замечательно. Почему-то именно им удается придумывать очень интересные связки, доступно их показывать и объяснять. Готовьтесь к очень быстрому темпу, веселью и зашкаливающему позитиву. Килограммы гарантированно отчалят в неизвестном направлении вместе с плохим настроением.

Делаем идеальные ноги и выравниваем осанку

Перфекционисты — невыносимые люди. Им всегда мало. И девушки, несущие по жизни бремя стремления к идеальности, хорошо знают, как мало иногда для полного удовлетворения одной лишь нужной цифры на весах и кубиков пресса. Хочется больше — красивой походки, сводящих с ума ног, гордого поворота головы. Для вас, прекрасные перфекционистки, и существует в этом мире классический балет. Редкая девочка в детстве не мечтала о пачке и пуантах. И многие в школьном возрасте даже немного стояли у станка во время занятий балетного кружка. В наше время стремление любого человека к миру «Лебединого озера» легко реализуемо. Классические направления немного преобразовали для студий танцев, чтобы они подходили для людей с любой физической формой и растяжкой. Они могут фигурировать в расписании как «классика», «классический балет», «станок», «боди-балет». Занятия проходят в неспешном медитативном стиле. Звучит классическая спокойная музыка, мерно ведет счет преподаватель. Помимо прочего, это отлично успокаивает нервы и настраивает на восприятие эстетического. Тем временем, ваше тело вытянуто в струнку. Спина всегда в правильном положении и напряжена, плечи опущены, шея вытягивается. Уже через несколько занятий ваши осанка и походка ощутимо изменятся. Движения рук максимально изящные и плавные, сама женственность начнет проступать из вас наружу, когда вы прочувствуете бесконечную красоту этой линии от плеча до кончиков пальцев. Уже после первого часа занятия классическим балетом вы ощутите потребность абсолютно все делать неторопливо, наслаждаясь работой мышц. Кроме этого, подтягиваются мышцы рук в районе плеча, которые так часто бесстыдно выдают наш возраст. Но больше всего на занятиях достается ногам. Ягодицы зажаты, напряжена каждая клеточка от тазобедренной косточки до большого пальца. У станка много движений, в которых вся нога вытянута и развернута максимально красиво. Прокачиваются мышцы икры и задняя часть бедра — это именно те участки, которые отвечают за идеальную форму ног. И помните — раз уж вы беретесь за танцы не только для хорошего настроения, но и чтобы сформировать нужные мышцы — пропускать занятия нельзя. И тренироваться нужно два-три часа в неделю, не меньше. А лучше — больше, конечно. С танцами переборщить нельзя, в отличие от спортзала. Чем больше вы проведете в зале у зеркала, тем красивее станете, все просто!