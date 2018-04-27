Барбара Буш — «Мать нации»

На похороны этой женщины пришли сразу 4 экс-президента США. Да что там президенты, вся страна прощалась с «1-й бабушкой Америки», именно так ее прозвали в народе. 18 апреля в возрасте 92 лет ушла из жизни Барбара Буш . За свою долгую жизнь Барбара внесла колоссальный вклад во множество благотворительных проектов, распространение грамотности среди американцев, а также стала матерью одного президента США и женой другого.

«Американская мечта — это равные возможности для всех, кто готов трудиться. Если мы не дадим каждому возможность просто читать и писать, то мы не дадим ему равный шанс на успех»

Барбара Буш родилась в 1925 году и все детство провела в Нью-Йорке. Ее отец издавал женские журналы и был потомком 14-го президента США Франклина Пирса . Мать Барбары трагически погибла в автокатастрофе в 1949 году. Свою судьбу Барбара встретила в возрасте 16 лет — на рождественской вечеринке она познакомилась с Джорджем Бушем и влюбилась без памяти в этого статного и красивого юношу. Но пару ждала долгая разлука — Буш отправился на войну, став летчиком. Свои самолеты он посвящал возлюбленной, называя их в честь Барбары. Во время короткого отпуска в 1945 году они поженились. «Я вышла замуж за того мужчину, с которым первый раз в жизни поцеловалась», — позже вспоминала Барбара. Когда муж вернулся, девушка бросила обучение в престижном колледже, решив посвятить себя семейной жизни. «Честно говоря, меня не очень интересовала учеба, — впоследствии вспоминала она. — Меня интересовал только Джордж». Семья перебралась в Техас, где Буш занялся нефтяным бизнесом. Вскоре у супругов появился первенец, которого назвали в честь отца — Джорджем. В последующие 15 лет у них родилось еще пятеро детей — три мальчика и 2 девочки. У одной из дочерей — Паулины — диагностировали лейкемию. В отчаянии семья бросила все силы и средства на борьбу с этой страшной болезнью, но спустя 7 месяцев безрезультатного лечения малышка все же умерла. Ей было всего лишь три года. Только поддержка и помощь близких помогли Барбаре справиться с этим горем. Впоследствии миссис Буш активно занялась благотворительностью и особенно усердно поддерживала программы по борьбе с лейкемией, стремясь помочь людям в этой страшной беде, с которой она сама когда-то столкнулась. Через некоторое время Джордж Буш начал строить политическую карьеру. И его жена Барбара — верный спутник и друг — всегда и повсюду следовала за ним. Очевидно, что без этой мощнейшей поддержки Джорджу было бы куда сложнее добиться таких успехов в политике. Однажды он признался: «Я поднялся, возможно, на самую высокую гору в мире, но даже это не может сравниться с тем, что мне посчастливилось стать мужем Барбары».

«В конце своей жизни вы никогда не будете сожалеть, что не сдали еще один экзамен, не отстояли еще раз свое мнение, не заключили еще одной сделки. Вы будете сожалеть о времени, которое не провели с мужем, друзьями, детьми или родителями»