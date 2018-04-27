На похороны этой женщины пришли сразу 4 экс-президента США. Да что там президенты, вся страна прощалась с «1-й бабушкой Америки», именно так ее прозвали в народе. 18 апреля в возрасте 92 лет ушла из жизни Барбара Буш. За свою долгую жизнь Барбара внесла колоссальный вклад во множество благотворительных проектов, распространение грамотности среди американцев, а также стала матерью одного президента США и женой другого.
«Американская мечта — это равные возможности для всех, кто готов трудиться. Если мы не дадим каждому возможность просто читать и писать, то мы не дадим ему равный шанс на успех»
Барбара Буш родилась в 1925 году и все детство провела в Нью-Йорке. Ее отец издавал женские журналы и был потомком 14-го президента США Франклина Пирса. Мать Барбары трагически погибла в автокатастрофе в 1949 году. Свою судьбу Барбара встретила в возрасте 16 лет — на рождественской вечеринке она познакомилась с Джорджем Бушем и влюбилась без памяти в этого статного и красивого юношу. Но пару ждала долгая разлука — Буш отправился на войну, став летчиком. Свои самолеты он посвящал возлюбленной, называя их в честь Барбары. Во время короткого отпуска в 1945 году они поженились. «Я вышла замуж за того мужчину, с которым первый раз в жизни поцеловалась», — позже вспоминала Барбара. Когда муж вернулся, девушка бросила обучение в престижном колледже, решив посвятить себя семейной жизни. «Честно говоря, меня не очень интересовала учеба, — впоследствии вспоминала она. — Меня интересовал только Джордж». Семья перебралась в Техас, где Буш занялся нефтяным бизнесом. Вскоре у супругов появился первенец, которого назвали в честь отца — Джорджем. В последующие 15 лет у них родилось еще пятеро детей — три мальчика и 2 девочки. У одной из дочерей — Паулины — диагностировали лейкемию. В отчаянии семья бросила все силы и средства на борьбу с этой страшной болезнью, но спустя 7 месяцев безрезультатного лечения малышка все же умерла. Ей было всего лишь три года. Только поддержка и помощь близких помогли Барбаре справиться с этим горем. Впоследствии миссис Буш активно занялась благотворительностью и особенно усердно поддерживала программы по борьбе с лейкемией, стремясь помочь людям в этой страшной беде, с которой она сама когда-то столкнулась. Через некоторое время Джордж Буш начал строить политическую карьеру. И его жена Барбара — верный спутник и друг — всегда и повсюду следовала за ним. Очевидно, что без этой мощнейшей поддержки Джорджу было бы куда сложнее добиться таких успехов в политике. Однажды он признался: «Я поднялся, возможно, на самую высокую гору в мире, но даже это не может сравниться с тем, что мне посчастливилось стать мужем Барбары».
«В конце своей жизни вы никогда не будете сожалеть, что не сдали еще один экзамен, не отстояли еще раз свое мнение, не заключили еще одной сделки. Вы будете сожалеть о времени, которое не провели с мужем, друзьями, детьми или родителями»
При этом миссис Буш и сама активно участвовала в общественной жизни. Так, она основала Фонд семейной грамотности, помогающий всем детям и взрослым, вне зависимости от социального статуса и достатка. «Американская мечта — это равные возможности для всех, кто готов трудиться. Если мы не дадим каждому возможность просто читать и писать, то мы не дадим ему равный шанс на успех», — объясняла Барбара. В 1988 году она приняла активное участие в предвыборной кампании мужа, и эти старания не были напрасны: Джордж стал 41-м президентом США. К статусу первой леди миссис Буш подошла очень ответственно, продолжая сопровождать мужа во всех его делах и дипломатических поездках. Так, вместе с супругом она побывала в 68 странах. Вскоре после избрания Джорджа президентом, Барбара основала «Фонд семейного образования Барбары Буш», главной задачей которого было побудить родителей читать книги детям. В одном из интервью Барбара сказала: «Если бы больше людей могли читать, меньше людей было бы со СПИДом, было бы меньше бездомных, я в этом абсолютно уверена». Кстати, первая леди и сама является автором нескольких книг. Все они пронизаны иронией и тонким чувством юмора. А одна из них, написанная от лица ее собственной собаки Милли, даже стала бестселлером. Особенно живыми и интересными получились воспоминания о жизни их семейства в Белом Доме. Доходы от этих книг пошли на борьбу с безграмотностью. Неудивительно, что своей искренностью, энергичностью и благими делами Барбара очень полюбилась американцам и стала для них настоящим олицетворением семейных ценностей. А в 1984 году ей даже присвоили звание «Национальная мать года». Кроме того, в честь Барбары Буш названы пять школ и библиотека в Техасе, начальная школа в Аризоне, а также больница и медицинский центр в штате Мэн. Барбаре всегда были присущи неугасаемый оптимизм и бодрость духа. Она любила говорить о себе и своем муже как о «самых удачливых людях в мире». Бывшая первая леди США признавалась даже, что «когда вся пыль улеглась, и все толпы исчезли, то осталось то, что действительно имеет значение, — это вера, семья и друзья. Мы чрезвычайно благословенны». Но увы, даже над самыми благословенными и удачливыми время берет свое. Последние годы у Барбары стало ухудшаться здоровье, она перенесла множество операций. «Я все еще стара и все еще влюблена в мужчину, за которого вышла замуж 72 года назад, — еще совсем недавно писала она, — Джордж Буш подарил мне целый мир». Когда в апреле у нее вновь резко ухудшилось здоровье, Барбара отказалась от очередной госпитализации, пожелав остаться в своем доме, с семьей. «В конце своей жизни вы никогда не будете сожалеть, что не сдали еще один экзамен, не отстояли еще раз свое мнение, не заключили еще одной сделки. Вы будете сожалеть о времени, которое не провели с мужем, друзьями, детьми или родителями» — эти слова Барбары заставляют задуматься. Она ушла очень мирно, в окружении близких, ее супруг был рядом и держал свою любимую за руку до последнего вздоха. После Барбары Буш осталось 5 детей, 17 внуков, 7 правнуков и насыщенная биография, полная свершений на благо семьи и Америки. Одним из первых после ее смерти высказался сын, Джордж Буш-младший: «Барбара Буш была сказочной первой леди и женщиной, которая как никто другой принесла любовь и грамотность миллионам. Для нас она значила гораздо больше. Мама заставляла нас твердо стоять до конца и вызывала у нас улыбку до последнего момента. Мне повезло, что Барбара Буш была моей матерью».