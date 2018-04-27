Постродовая депрессия у папы

Постродовая депрессия у молодых отцов наступает хоть и реже, чем у только что родивших мамочек, но случается. Причем протекает болезнь у папы тяжелее, а последствия — опаснее.

Жизнь в депрессии

Не так давно зашла на кофе к приятельнице. Мы мило сидели и болтали, как к ней неожиданно, без предупредительного звонка нагрянула дочка с новорожденным внуком. Она часто так забегает на огонек за советом, благо живет недалеко и не надо мучиться с коляской в общественном транспорте. Есть две вещи, о которых могут бесконечно говорить. Об одной мужчины. О другой — женщины. Все служившие в армии представители мужского пола умеют обсуждать службу по многу часов, с выводами и поучительными байками. Все рожавшие женщины способны сколь угодно долго рассуждать о родах, родовспоможении и воспитании младенцев. Обстоятельно, с примерами из личной жизни, жизни подруг и знакомых, с цитатами из педагогической и психологической литературы. Среди нас была только что родившая юная женщина, и разговор о родах и первых материнских хлопотах-заботах завязался сам собой. Пока младенец весело гугукал, молодая мать и ее более опытные товарки делились приемами сцеживания молока, полезного купания и говорили о преимуществах кормления «по часам» или «по требованию». — А Генка, — так зовут ее мужа, — совсем Лешеньку не купает. Говорит, боится, что головка оторвется, — вдруг заявила молодая мать. — И на руки не берет? — насторожилась молодая бабушка. — Почти нет. Он вообще странный стал. Так ждал малыша, живот слушал, как сердечко бьется. А как из роддома выписали — раза два его на руки взял. И на работе задерживается теперь регулярно. Приходит, он уже спит. Если ночью плачет — меня толкает, мол, утешь. И утром ему с маленьким некогда нянчиться. Моя подруга подозрительно покачала головой. — А что он делает, когда домой приходит? — Поест и у компьютера сидит в наушниках. Молчит, весь в экран погружается. — Слушай, а может, у твоего Генки — постродовая депрессия? –вдруг спросила подруга. Мы с юной мамочкой аж подскочили: — А разве такая бывает. У них же гормональный фон не меняется! Оказалось, бывает. Папаши страдают депрессией даже в благополучной Новой Зеландии.

Папа в депрессии

О постродовой депрессии у молодых отцов заговорили лет двадцать назад. Но уже проведены масштабные исследования. 19 мая 2010 года в журнале Американской медицинской ассоциации (Journal of the American Medical Association) появилось обширное сводное исследование на эту тему. Доктор Джеймс Полсон (James Paulson) и его коллеги проанализировали 43 опроса на тему постродовой депрессии у мужчин. Опрошено было почти 28 тысяч участников. Системный анализ показал, что более 10% мужчин — новоявленных отцов страдают явно выраженной депрессией. Чаще всего они впадают в это неприятное состояние через три-шесть месяцев после рождения ребенка, но случаются депрессивные состояния и у будущих отцов. Даже в первом триместре беременности. Папаши в США оказались более склонными к депрессиям. Там этим страдают почти 15% отцов. Усредненные данные по Европе, Австралии, Южной Америке и Китаю дают 8% депрессивных папаш. В России исследования не проводились. Но можно предположить, что отечественные показатели не ниже среднемировых. Так что Генка, зять моей подруги, вполне мог оказаться одним из 10% потенциальных депрессивных папаш.

Признаки и приметы

Есть ли способы распознать отцовскую депрессию? Исследований на этот счет существенно меньше, чем относительно постродовой депрессии у женщин. Верными приметами материнской депрессии специалисты считают нервозность, тревожность, апатичность, пониженные физическую активность и мозговую деятельность. Как уверяет доктор Полсон, у отцов депрессия может развиваться по этому сценарию. А может выглядеть совершенно иначе. Мужчины чаще становятся раздражительными, агрессивными, равнодушными, не способными сочувствовать и сопереживать. Апатичность, как и повышенная агрессивность у молодого отца, по словам исследователя, своеобразный «красный флажок», на который должны обратить внимание другие члены семьи. Мужчины впадают в депрессию после появления младенца, хотя у них никак не меняется гормональный фон. Поэтому такой вид депрессии называют экзогенным, вызванным не внутренними, а внешними причинами. Причины психологи могут перечислять до бесконечности. Кто-то оказался не готов к переменам и утрате прежней свободы. Кто-то не нашел в сердце любви к этому плачущему и писающему существу. Кого-то раздражают требования супруги помогать по дому и в уходе за младенцем. Кто-то начинает ревновать жену, которая теперь уделяет внимание другому. Кто-то, наоборот, переживает, что после родов жена стала неухоженная и сварливая, да еще растолстела. Причин много. Лекарств гораздо меньше.

Как вытащить друг друга из депрессии?

Все специалисты, и доктор Джеймс Полсон в частности, уверены, что выбираться из постродового депрессивного состояния — не важно, кто впал в депрессию, мама или папа, — можно только совместными усилиями. «После рождения младенца супругов надо рассматривать именно как пару, а не как отдельных индивидов», — заверяют эксперты. Первое, что советуют специалисты, — это откровенный разговор. Следует поговорить по душам, обсудить страхи, тревоги, трудности и попытаться изменить образ жизни с младенцем так, чтобы малыш не казался гирей на шее или раздражающим фактором. Не помешает соглашение о разделе обязанностей, нет ничего страшного, если папа разделит с мамой обязанность вставать ночью к плачущему младенцу, в конце концов, она тоже не спит, когда он уходит на работу. Даже много работающий супруг вполне может выкроить время для младенца и освободить молодую маму на пару часов в неделю, чтобы она сходила на маникюр или к подруге. Но и на молодого отца не стоит вешать ярмо, он тоже имеет право вырваться из дома на футбол или на боулинг с друзьями. Можно попробовать привлечь бабушек или няню, чтобы иногда выходить из дома вместе, оставив малыша с кем-то другим. Да и не стоит опасаться ходить в гости или на длительные прогулки втроем, с памперсами и прочими современными изобретениями это не так уж и сложно. Да, а еще мамочке стоит ненавязчиво, но настойчиво помочь мужу освоиться с младенцем, показать, что купание, пеленание или смена подгузников — это вовсе не бином Ньютона. Только если после всех разумных действий психоэмоциональное состояние впавшего в депрессию отца не проходит, стоит обратиться к специалистам. В общем, понятно, что должна первым делом сделать дочка моей подруги. Вернуться домой и показать своему Генке, что если нежно и аккуратно взять малыша на руки и переложить из кроватки на диван, то голова у него не оторвется. Ни у одного живого существа голова так просто не отрывается. А там, глядишь, и до смены подгузников и купания дело дойдет.