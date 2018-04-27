«Жди меня» на НТВ найдет пропавшую любовь!

В новом выпуске программы «Жди меня» телезрители увидят истории современных Ромео и Джульетты, и узнают, существует ли любовь, над которой не властны ни время, ни расстояние.

Любовь пришла к Андрею в облике черноокой цыганки, ему было 17, а ей 16. У молодых родилась дочь, когда Андрея уже призвали в армию. А потом что-то пошло не так. Замполит части, в которой служил молодой отец, вызвал его к себе и сказал: подписывай развод и отказ от ребенка, счастье твое кончилось. Парень испугался и подписал, а вернувшись домой, не обнаружил ни черноокой красавицы, ни дочери. Много лет Андрей живет с этой открытой раной и надеется, что дитя этой необыкновенной любви найдется и простит его. Но что же случилось на самом деле?!

Сергей Шакуров. В студию программы придёт жительница Волгоградской области Алла Демина , овдовевшая много лет назад. Накануне 80-летия она вспомнила о своей первой любви — солдате-срочнике Ване Параниче. Дети, внуки и правнуки прониклись этой историей и организовали для Аллы Ивановны настоящее расследование, к которому подключилась программа «Жди меня». Не остались в стороне и ведущие — Юлия Высоцкая

А инициатором нового международного расследования стал 10-летний Леша Галанов из Калуги. Вместе с мамой школьник ищет своего деда, Хауна Антонио. Лёшин дед — не просто иностранец, он — кубинец. У России и Кубы особые отношения. Во второй половине двадцатого века переплелись не только геополитические интересы двух стран, но и человеческие судьбы. В последнее время Остров Свободы с помощью добровольных помощников программы «Жди меня» шлет в Москву сигнал за сигналом: повзрослевшие и поседевшие горячие кубинские парни вспоминают о романтических встречах с русскими девушками. Услышит ли Леша сигнал, адресованный лично ему?