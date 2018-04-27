Вышел первый тизер нового сезона «Форс-мажоры» без Меган Маркл

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

Сериал «Форс-мажоры» уже попрощался с Меган Маркл и Патриком Джей Адамсом , но это не значит, что мы больше не увидим, как Харви Спектр красуется своими дорогими костюмами и громкими делами. Да-да, мы до сих пор наверняка не знаем, посвящено ли название сериала (Suites) костюмам или судебным искам, ведь и тем и другим сценаристы уделяют достаточно времени.

Но главное, что после семи сезонов в жизни героев юридической драмы начнется совсем новая глава. Без Майка Росса и Рейчел Зейн . Итак, похоже, у Харви большие проблемы.

Мало того, что он горюет об уходе своего протеже, так ему еще и придется повоевать с новенькой. В офис Specter Litt является Саманта Уиллер ( Кэтрин Хейгл ) и буквально с порога требует сменить название фирмы на «Спектр Литт Уиллер». Такое поведение Харви явно не по вкусу. Давайте же посмотрим первый тизер восьмого сезона «Форс-мажоров».

Онлайн-журнал SUNMAG.ME — это всё самое интересное из мира моды, кино и драгоценностей. Актуальные идеи, модные тренды, свежие гороскопы — читайте и смотрите