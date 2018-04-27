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Вышел первый тизер нового сезона «Форс-мажоры» без Меган Маркл
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Вышел первый тизер нового сезона «Форс-мажоры» без Меган Маркл 

Sunmag 28 минут назад
Фото: Sunmag
Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
Сериал «Форс-мажоры» уже попрощался с Меган Маркл и Патриком Джей Адамсом, но это не значит, что мы больше не увидим, как Харви Спектр красуется своими дорогими костюмами и громкими делами. Да-да, мы до сих пор наверняка не знаем, посвящено ли название сериала (Suites) костюмам или судебным искам, ведь и тем и другим сценаристы уделяют достаточно времени.
Но главное, что после семи сезонов в жизни героев юридической драмы начнется совсем новая глава. Без Майка Росса и Рейчел Зейн. Итак, похоже, у Харви большие проблемы.
Мало того, что он горюет об уходе своего протеже, так ему еще и придется повоевать с новенькой. В офис Specter Litt является Саманта Уиллер (Кэтрин Хейгл) и буквально с порога требует сменить название фирмы на «Спектр Литт Уиллер». Такое поведение Харви явно не по вкусу. Давайте же посмотрим первый тизер восьмого сезона «Форс-мажоров».
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