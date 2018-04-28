Лунный посевной календарь на 28 апреля 2018 года

14 лунный день, растущая Луна в Весах.

Знак Весов

Можно продолжать начатые накануне посевы и посадки. Хороший период для закладки плодового и ягодного сада: освежите в памяти особенности весенней посадки, вспомните основные ошибки (дабы не повторить их). Если своего посадочного материала нет, советы по выбору саженцев деревьев и кустарников будут кстати. В апреле можно пересаживать давно (но не более 5 лет) растущие на участке деревья.

Удачная пора для посадки земляники: из лучших сортов обычной и ремонтантной земляники выберите подходящие именно вам, узнайте тонкости выбора весенней рассады земляники, зачем ягодники нужно мульчировать, способы защиты от болезней и вредителей. Получить отменный урожай ароматных ягод помогут секреты успеха, а вырастить землянику без использования минеральных удобрений — личный опыт нашей дачницы.

Ухаживайте за рассадой — основное внимание обычно обращено на томаты, перец и баклажаны, и советы профессионалов по уходу именно за этими культурами, собранные в одном блоке, наверняка пригодятся и новичкам, и бывалым огородникам. В теплую погоду понемногу закаливайте посадочный материал теплолюбивых культур на передержке (хосты, лилейники, клематисы и другие).

Растения активно усваивают поступающие вещества — отличная пора для внесения подкормок и полива: чтобы нелегкая работа была не в тягость, обзаведитесь удобными помощниками (они и время, и воду помогут сэкономить!).

Превосходная пора для срезки цветов и заготовки цветков лекарственных растений.

Не рекомендовано опрыскивание. Отложите прививки.

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