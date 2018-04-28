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Лунный посевной календарь на 28 апреля 2018 года
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Лунный посевной календарь на 28 апреля 2018 года 

7dach.ru 50 минут назад
Фото: 7dach.ru
14 лунный день, растущая Луна в Весах.
Знак Весов
Можно продолжать начатые накануне посевы и посадки. Хороший период для закладки плодового и ягодного сада: освежите в памяти особенности весенней посадки, вспомните основные ошибки (дабы не повторить их). Если своего посадочного материала нет, советы по выбору саженцев деревьев и кустарников будут кстати. В апреле можно пересаживать давно (но не более 5 лет) растущие на участке деревья.
Удачная пора для посадки земляники: из лучших сортов обычной и ремонтантной земляники выберите подходящие именно вам, узнайте тонкости выбора весенней рассады земляники, зачем ягодники нужно мульчировать, способы защиты от болезней и вредителей. Получить отменный урожай ароматных ягод помогут секреты успеха, а вырастить землянику без использования минеральных удобрений — личный опыт нашей дачницы.
Ухаживайте за рассадой — основное внимание обычно обращено на томаты, перец и баклажаны, и советы профессионалов по уходу именно за этими культурами, собранные в одном блоке, наверняка пригодятся и новичкам, и бывалым огородникам. В теплую погоду понемногу закаливайте посадочный материал теплолюбивых культур на передержке (хосты, лилейники, клематисы и другие).
Растения активно усваивают поступающие вещества — отличная пора для внесения подкормок и полива: чтобы нелегкая работа была не в тягость, обзаведитесь удобными помощниками (они и время, и воду помогут сэкономить!).
Превосходная пора для срезки цветов и заготовки цветков лекарственных растений.
Не рекомендовано опрыскивание. Отложите прививки.
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