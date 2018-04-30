Неизвестная история. Лунные войны и лунные города

О малоизвестных фактах из истории российской космонавтики рассказывает академик Александр Железняков

— В конце 1950-х холодная война между США и СССР была в самом разгаре. А космическая эра еще только началась. Но в обеих странах уже существовали планы проведения ядерных взрывов на поверхности Луны. Каждая из супердержав хотела продемонстрировать свои возможности перед противником и выяснить, кто же бесспорный лидер в освоении космоса. За грандиозными экспериментами должны были наблюдать все жители Земли, — говорит академик Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского Александр Железняков. — Советская программа проходила в документах под индексом Е-4, американцы закодировали свою как А-119. Обе имели гриф «Совершенно секретно».

Советский проект

— В СССР проект разрабатывал известный физик-ядерщик Яков Зельдович, которого мало волновала военная сторона вопроса, зато очень интересовали научные вопросы. В частности, распространение светового излучения и электромагнитных волн в космическом пространстве. И еще — как будет себя вести выброшенное взрывом лунное вещество в условиях слабого тяготения. Заряд должны были изготовить в Арзамасе-16, а ОКБ-1 Сергея Королева — обеспечить его доставку на Луну.

В ОКБ-1 серьезно подошли к задаче, разработали и даже изготовили макет специального контейнера для заряда. Со всех сторон контейнер был утыкан штырями взрывателей: подрыв мог бы произойти при любом положении контейнера, как только он соприкоснется с лунной поверхностью. В общем, с технической точки зрения советские ученые уже в 1959-м могли провести этот амбициозный эксперимент.

Проблемы лежали в иной плоскости. Во-первых, трудная дилемма: предупреждать ли мир о подготовке ядерного взрыва на Луне? С одной стороны, не хотелось, а с другой — если не предупредить, то ядерную вспышку могут и не заметить… Во-вторых, не было 100-процентных гарантий безопасности в случае аварии на участке выведения.

Пока обсуждали эти аспекты, проблема разрешилась сама собой: академик Зельдович подсчитал длительность и яркость вспышки в безвоздушном пространстве и засомневался, смогут ли ее сфотографировать с Земли. А если ядерный гриб не удастся увидеть с нашей планеты, то зачем ввязываться в эту дорогую авантюру, последствия которой непредсказуемы? Проект Е-4 закрыли и больше к нему не возвращались.

Американский проект

— Первая информация о том, что в США ведут аналогичные работы, поступила в 1959-м, от молодого тогда физика Карла Сагана . Его привлекли для изучения атомного «гриба».

Проектом А-119 руководил Леонард Рейфел. Спустя 40 лет он поделился подробностями секретной работы. По его словам, военные США хотели узнать эффект влияния бомбы на облик спутника Земли.

Логика рассуждений и действий американцев была схожа с той, которую применяли советские ученые. И результат оказался схожим: работы в США были остановлены из-за тех же опасений возможных последствий и из-за неэффективности наблюдения за ядерным взрывом с Земли.

Но США остановили работы на более ранней стадии, чем СССР, поэтому они не успели разработать ни ядерный заряд и контейнер для него, ни ракету, с помощью которой заряд можно было доставить на Луну. У нас же и то, и другое, в принципе, уже было.

Взрывы в атмосфере

— Отказавшись от идеи превратить Луну в ядерный полигон, обе страны продолжали экспериментировать с ядерными взрывами в атмосфере и в космическом пространстве. У американцев было несколько таких программ. Самую первую — «Аргус» — они реализовали в 1958-м (три взрыва в космосе). Потом они проводили еще одиночные взрывы.

Советская программа — «Эксперимент К» — была реализована в 1961-м (три взрыва) и в 1962-м (два взрыва). Минимальная высота, на которой производили взрывы — 80 км, максимальная — 300 км.

А в январе 1963-го был подписан международный договор о полном запрете ядерных испытаний в атмосфере, в космосе и под водой. Осталась только возможность производить взрывы под землей.

Первоначально договор подписали СССР, США и Великобритания. А Франция продолжала испытания до начала 1970-х, а Китай — до начала 1980-х. Позже и они присоединились к договору. С начала 1990-х многие страны ввели мораторий и на подземные ядерные испытания.

Есть серьезные исследования медиков и физиков о воздействии возникающего при таких взрывов излучения на людей и природу. Все они — негативные.

«Барминград»

— Так ученые между собой называли проект советской лунной базы, который разрабатывался в 1960-х. Проект выполнялся в ГСКБ «Спецмаш» под руководством Владимира Бармина . Вот по имени главного конструктора он и получил свое неофициальное название. В документах же проект значился, как «ДЛБ» — долговременная лунная база. А под именем «Звезда» его знали в ОКБ-1 — заказчике этих работ.

Инициатором разработки — как, впрочем, и многих других — стал академик Сергей Королев. Он предлагал использовать Луну и окололунное пространство как один из уровней технологической инфраструктуры, которая позволила бы закрепиться в космосе, а потом двинуться к планетам и звездам. Луну в этой связи Сергей Павлович рассматривал как своеобразный «космодром подскока». Поработать над этой темой — создать концепцию обитаемой станции на Луне — Королев попросил своего коллегу по Совету Главных конструкторов академика Бармина.

Команда Бармина спланировала девять обитаемых модулей, у каждого — свое предназначение: командный пункт, научная лаборатория, склад, мастерская, медпункт со спортзалом, камбуз со столовой и три жилых помещения. Каждый модуль (4,5 м длиной) должен был доставляться на Луну по отдельности.

Было продумано и как выбрать место под станцию. Один из искусственных спутников Луны должен был провести картографирование ее поверхности. Затем с предварительно выбранных участков на Землю предполагалось доставить грунт для тщательного химического анализа (и это было сделано в результате полета автоматической межпланетной станции «Луна-16» в 1970-м). Потом этот участок вдоль и поперек должен был изъездить луноход. Лишь после этого планировалось разворачивать базу.

Владимир Бармин // Фото: russian.space

Тут тоже предполагались этапы. Сначала на беспилотнике на Луну собирались доставить основной модуль. Потом — отправить туда экспедицию из четырех космонавтов, которые должны были принять еще один модуль и соединить его с основным. В общем, доставлять модули должны были беспилотники, а стыковку производить — участники лунных экспедиций.

В перспективе обитаемые модули планировалось ставить на колеса (как у луноходов — каждое колесо со своим мотором). Такой «поезд» хотели использовать для строительства лунного городка и исследовательских поездок по окрестностям. Для защиты от метеорной и ультрафиолетовой опасности обитаемых помещений каждого модуля был специально разработан трехслойный корпус.

Опытный образец такого модуля был изготовлен и даже использован во время наземных экспериментов в 1967-м. В 1971-м эскизный проект лунной базы был завершен. Начинать разворачивать лунную базу СССР собирался уже в конце 1970-х — начале 1980-х.

Cекретарь ЦК КПСС Дмитрий Устинов тогда высоко оценил работу команды Бармина. Он семь с половиной часов разговаривал с учеными, выясняя детали проекта. И согласился, что «Звезду» надо развивать. Но… попросил прикинуть стоимость проекта.

Оказалось, что на строительство и обживание лунной базы потребуется 50 млрд рублей (80 млрд долларов)… Таких денег у страны не было. Программу закрыли, хотя на Луну мы летали до 1976-го. Последней там у нас была станция «Луна-24». Сейчас, после 40-летнего перерыва, готовится к запуску «Луна-25».

Лунная программа сегодня

— В 2000-х снова заговорили о развертывании на Луне базы. Но снова уперлись в отсутствие денег. Сегодня программа активирована. Но, если вглядеться в ее детали, это все тот же «Барминград»: принцип построения станции остается таким же, как это в начале 1970-х сформулировал академик Бармин.

Правда, сегодня есть финансирование — на проработку деталей проекта планируется потратить 39 млрд рублей. Но этих денег не хватит, чтобы создать лётные экземпляры. Только на макеты и на отдельные элементы конструкции.

Но вот что вызывает сомнение. В течение более 40 лет у нас не было ни одной экспедиции к Луне. Мы разучились летать к нашей небесной соседке. Мы утратили многие технологии межпланетных перелетов. И когда мы с уверенностью заявляем, что «высадимся на Луне в таком-то году», я бы не обольщался. Нам предстоит вновь пройти тот путь, который был пройден в конце 60-х — начале 70-х годов прошлого века. Да, летать будем с использованием иной элементной базы, новых материалов, совершенных вычислительных средств. Но всё это предстоит проверить «в деле». Только после этого можно что-то сказать конкретное и строить далеко идущие планы.

Сейчас у нас запланированы полеты нескольких автоматических станций к Луне. Первая отправится в путь в 2020 году. А вот полет человека пока в перспективе: обозначены рамочные сроки, но как таковая лунная программа еще не сформулирована.

В чем сложность вернуться с Луны?

— По орбите мы летаем с первой космической скоростью, — объясняет Железняков. — Это 8 км/с. Чтобы долететь до Луны, нужно разогнать корабль до второй комической скорости — 11 км/с. С орбиты мы возвращаемся на Землю с той же первой скоростью, а когда будем возвращаться с Луны, это будет вторая скорость. Сложность в том, что при вхождении в атмосферу с такой скоростью необходима иная конструкция спускаемого аппарата, с другой теплозащитой, чтобы сохранить и корабль, и жизни космонавтов.

На Марс!

— В СССР разрабатывались и две программы полета на Марс — «Аэлита» и «МАВР» («Марс-Венера-Разум»), — рассказывает Железняков. — Миссия должна была длиться около 630 суток: девять месяцев туда, девять — обратно, и месяц на Марсе. Обе предусматривали возвращение людей на Землю. В сущности, эти замыслы можно было бы реализовать. К слову, запуск автоматических межпланетных станций СССР производил с 1960-го. А в декабре 1971-го «Марс-3» осуществил первую в истории мягкую посадку на поверхность планеты… Запуски в сторону Марса продолжались до конца 1980-х.