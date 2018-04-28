Ким Кардашьян эмоционально прокомментировала скандал с изменами бойфренда своей сестры Хлое

33-летняя Хлое Кардашьян после рождения дочери Тру снизила активность в соцсетях — все это произошло, как известно, на фоне личной драмы. Накануне родов телезвезды грянул скандал с изменами ее бойфренда и отца ребенка. Напомним, в прессе обсуждали доказательства неверности 27-летнего баскетболиста Тристана Томпсона своей беременной подруге.

Хлое и Тристан не комментируют личную тему, а вот Ким Кардашьян решила нарушить молчание. В студии шоу Эллен Дедженерес Ким поделилась своим мнением о проблеме сестры.

Ким и Хлое Кардашьян

Бедная Хлое.. Я даже не знаю, как описать все произошедшее, потому что это просто кошмар… Мы действительно переживали за нее и до сих пор волнуемся. Я придерживалась одного правила. Когда в историю вовлечен ребенок, стараюсь быть предельно корректной, избегать негатива, потому что однажды Тру прочтет это. Все очень запутано,

— сказала Ким.

Ранее инсайдеры утверждали, что семейство Кардашьян-Дженнер настроено против Тристана: родные Хлое уверены, что в ее интересах прекратить отношения с этим человеком.

Тристан Томпсон и Хлое Кардашьян

Ким Кардашьян