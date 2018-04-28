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«А что с пяткой случилось?»: фанаты заметили ретушь на фото Алены Шишковой
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«А что с пяткой случилось?»: фанаты заметили ретушь на фото Алены Шишковой 

Eva.ru 53 минуты назад
Фото: Eva.ru
Алена Шишкова опубликовала очередной снимок в своем Инстаграме, представ с огромным букетом ромашек. В этот раз поклонников привлекли не цветы от таинственного незнакомца, а нога модели. Фолловерам показалось, что пятка Шишковой выглядит очень неестественно, и сочли, что девушка использовала фотошоп. Только зачем она пыталась исправить эту часть тела, подписчики так и не поняли.
Алена Шишкова продемонстрировала фанатам огромный букет ромашек. В сети оценили оригинальность ухажера девушки, от которого она, возможно, получила такой презент, и отметили, что это очень романтично. Однако недолго их взор был направлен на цветы: внимательные интернет-пользователи заметили странную форму пятки девушки. Комментирующие принялись расспрашивать Алёну, что случилось с её ногой, кто-то даже испугался, что модель получила какую-то травму. Но затем фанаты начали догадываться, что причиной такой деформации могла стать элементарная ретушь.
Был ли это неудачный ракурс, создавший иллюзию, или же действительно результат фотошопа, поклонники так и не смогли понять. Некоторые посмеялись над таким «ляпом» и попросили Алёну внимательно проверять свои фото, прежде чем публиковать, так как обитатели интернета рассматривают снимки знаменитостей тщательнее, чем они сами. Интернет-пользователи не стали сильно критиковать девушку, так как, по их мнению, вряд ли она стала бы намерено ретушировать свою пятку. Они предположили, что модель пыталась исправить недостаток близлежащей части тела и невольно задела это место. В большинстве своем фанаты склонились к тому, что изъян на фото просто случайность. «Пятку сплющило» «А что с пяткой то случилось?» «Интересно, а зачем фотошопить пятку» «Мне кажется она не фотошопила, просто обман зрения» «Вышло смешно!»
Фанаты уверены, что Алене Шишковой не нужен фотошоп. Они признались, что девушка отлично выглядит и не должна стесняться своего тела. Ко всему прочему, недавно подписчики заметили, что модель поправилась, и отметили, что ей очень идет новая форма.
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