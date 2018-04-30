Гороскоп для взрослых и детей на неделю с 30 апреля по 6 мая

На неделе с 30 апреля по 6 мая между супругами возрастет ревность, участятся споры по самым разным поводам, а язвительные реплики станут нормой общения. Все это не только будет провоцировать громкие ссоры, но и усилит обоюдное чувственное влечение. Деткам же придется регулярно взывать к благоразумию родителей и брать на себя роль старших в семье. Овен (21 марта — 20 апреля) На неделе у вас с мужем, скорее всего, появятся какие-то новые общие материальные цели, правда, лично вы, вероятно, будете достигать их совсем не так, как предполагал ваш благоверный, а потому не обойдется без темпераментных ссор. Но при этом не исключен подарок со стороны супруга. Кроме того, вам в данный период предстоит приобрести для ребенка не только какую-то одежду, но и нечто такое, что связано с поездками, с творчеством, с безопасностью. Маленькие Овны могут изъявить желание заняться каким-то видом спорта и, чтобы показать родителям серьезность своих намерений, начнут соблюдать спортивный режим. Удачные дни: все дни нейтральны. Неудачные дни: 5 мая. На неделе вы можете внести в семейный уклад какие-то изменения. Не исключено, что это будет связано с приездом родственников, которые возжелают погостить у вас какое-то время и потребуют не только внимания, но и определенного пространства. Кроме того, вероятны мелкие расходы, связанные с каким-то хобби мужа или с вашим желанием порадовать ребенка. Маленькие Тельцы могут весьма настороженно отнестись к кому-то из дальней родни. Велика вероятность, что вашему ребенку категорически не понравится родственник, с которым он будет общаться впервые. Удачные дни: 4 мая. Неудачные дни: 1 мая. На неделе ваш муж может проявить щедрость и выполнить давно данное вам обещание, связанное с какой-то поездкой. Не исключено, что он не только купит билеты или путевки, но и обеспечит вас вещами, необходимыми в этом путешествии. Кроме того, благодаря какому-то близкому человеку вы, скорее всего, измените свое мнение о неприятной для вас семейной ситуации, и она перестанет быть конфликтной. Маленькие Близнецы могут попасть под влияние какого-то коварного и при этом «безбашенного» человека. Отслеживайте изменения в круге общения чада и пресекайте все сомнительные контакты. Удачные дни: все дни нейтральны. Неудачные дни: все дни нейтральны. На неделе вы, возможно, используете сексуальную составляющую отношений, чтобы добиться от мужа положительного решения важного для вас вопроса, да и вне спальни, скорее всего, будете достаточно часто манипулировать им. Кроме того, есть вероятность, что вы найдете для ребенка какой-то новый стимул, чтобы подтолкнуть его к действиям, связанным с учебой. Маленькие Раки будут чувствительны больше обычного, станут тянуться к родителям и требовать ласки, нежности, долгих разговоров и, возможно, даже утешений из-за обид на кого-то из сверстников. Удачные дни: все дни нейтральны. Неудачные дни: 1 мая. На неделе вы, скорее всего, попытаетесь исправить какую-то ситуацию, связанную с супружескими отношениями, и вам это вполне удастся, особенно если вы учтете все свои знания, касающиеся характера и привычек благоверного, и не станете упоминать о каких-то его недостатках и совершенных ранее ошибках. Маленькие Львы могут влюбиться и замучить родителей восторженными рассказами о предмете своего обожания. Не мешайте чаду высказываться и не язвите по поводу его чувств, а иначе сильно его обидите, и он заречется делиться с вами сокровенным. Удачные дни: все дни нейтральны. Неудачные дни: все дни нейтральны. На неделе вы, скорее всего, поставите перед собой задачу разобраться с каким-то сложным бытовым делом и посвятите ему львиную долю времени, отодвинув на второй план и заботу о домочадцах, и тесное общение с ними. Лучше привлечь семейство к вашему занятию и в процессе обсудить все, что интересует и волнует ваших близких, чем отгораживаться от мужа и ребенка, провоцируя таким образом их недовольство и обиду на вашу невнимательность. Маленькие Девы могут продемонстрировать родителям свою рациональность. Не исключено, что чадо решит сэкономить семейные деньги и откажется от вашего предложения купить ему какую-то вещь. Удачные дни: 2 мая. Неудачные дни: все дни нейтральны. На неделе вам придется приложить немало усилий, чтобы избежать конфликтов в доме. Не исключено, что вы будете вынуждены не раз вмешиваться в разговоры и «разборки» домочадцев, чтобы предотвратить развитие ссоры. Кроме того, есть вероятность, что вам предстоит менять планы, связанные с семейством, и временно откладывать реализацию каких-то ваших намерений, так как появится возможность съездить туда, где будет интересно и вам, и вашим близким. Маленькие Весы могут связаться с тем, кто негативно повлияет на их мировоззрение. Причем не исключено, что это будет взрослый, позиционирующий себя как непревзойденного учителя. Фильтруйте контакты ребенка. Удачные дни: все дни нейтральны. Неудачные дни: 1 мая. На неделе ваше чадо, вероятно, будет часто раздражать вас, вы станете гораздо острее, чем обычно, реагировать на любые его шалости и даже на вполне невинные высказывания и поступки. Держите себя в руках — если вы в данный период настроите против себя ребенка, восстанавливать его доверие придется долго, не говоря уже о том, что очень неправильно, когда дети боятся родителей. Маленькие Скорпионы могут стать объектом амурной привязанности кого-то из сверстников. Так что готовьтесь к разнообразным проявлениям любви к вашему ребенку, многие из которых покажутся вам странными. Удачные дни: 1 мая. Неудачные дни: 30 апреля. На неделе вы можете временно утратить свое влияние на мужа, перестать быть для него авторитетом, а потому не раз проиграете в каких-то супружеских спорах и будете вынуждены поступать не так, как хочется вам, а так, как настаивает ваш благоверный. Сейчас крайне неподходящее время делать из него смелого человека, вырывая его из зоны физического и психологического комфорта. Маленькие Стрельцы будут фонтанировать какими-то идеями. Если замыслы вашего чада безопасны, не препятствуйте их реализации: их воплощение станет для него очередной ступенькой взросления и самоидентификации. Удачные дни: 3 мая. Неудачные дни: все дни нейтральны. На неделе вероятна ссора с мужем. Не исключено, что он из-за каких-то своих дел не сможет выполнить данное вам обещание, и вы рассердитесь на него, посчитав, что он банально вас игнорирует. Возможны и приступы ревности. Учитывайте интересы супруга и помните о том, что в его жизни есть еще что-то, помимо семьи и обязательств перед вами. Маленьких Козерогов рекомендуется оградить от тех бытовых занятий, которые могут угрожать их безопасности. Не исключены травмы — небольшие, но досадные, болезненные и меняющие семейные планы. Удачные дни: 4, 5, 6 мая. Неудачные дни: 30 апреля. На неделе вы, скорее всего, ради мужа пожертвуете чем-то для вас важным. Однако не факт, что ваш поступок вызовет у супруга тот отклик, на который вы рассчитывали. Не исключено, что в результате вам же и достанется за действия, неудобные для вас и ненужные ему. Возможно, чаду потребуется не только ваша помощь, но и моральная поддержка. Маленькие Водолеи могут отказаться выполнять свои бытовые обязанности. Не давите на ребенка и не заставляйте его делать то, что ему претит, но оговорите, что послабление временно и что чуть позже он все же должен будет этим заняться. Удачные дни: 2 мая. Неудачные дни: все дни нейтральны. На неделе вы с мужем, скорее всего, станете отчаянно ревновать друг друга, причем велика вероятность, что ни у вас, ни у него не будет ни одной реальной причины для подозрений в неверности. Помимо этого, вы, возможно, позволите себе нелицеприятные высказывания в адрес ребенка, чем не только обидите его, но и отвратите от того, чему пытались научить. Маленьких Рыб ждет какая-то радость, которая существенно и в лучшую сторону изменит их психологический настрой и заставит забыть о каких-то обидах, разочарованиях или упущенных возможностях. Удачные дни: 3 мая. Неудачные дни: 2 мая. Фото: Shutterstock.com