Какая ты злодейка по гороскопу

В каждой из нас есть темная сторона. В глубине души нам всегда хотелось примерить на себя образ злодейки: нарядиться в плащ, шипы, обновить темную помаду и отрепетировать зловещий смех. Свита, посох, который может заколдовать любого, и самые страшные мысли прилагаются. Сегодня мы решили выяснить, какая злодейка подходит тебе по гороскопу больше всего.

Козерог

Элли Драйвер, «Убить Билла»

Козероги меланхоличны и самокритичны. В Элли эти качества присутствуют, но она мастерски умеет это скрывать (как и все Козероги).

Она весьма изощрена во всем, что касается работы. А уж если она профессиональный головорез, то виртуозности ей точно не занимать. Она ужасно чувствительна, только вряд ли покажет это.

Водолей

Виктория, «Сумерки»

Она всегда находится в поиске новых, волнующих впечатлений. Именно поэтому ей очень трудно усидеть на месте. Удивительно, но Водолей, пожалуй, — это единственный знак, который может сомневаться в своем «темном» предназначении.

Правда, чаша весов все равно склоняется к злу, если уж он изначально выбрал такое направление. А еще злодейка-Водолей любому готова свернуть шею в качестве мести за свою утраченную любовь.

Злая королева, «Белоснежка и охотник»

Мир Рыб наполнен иллюзиями. Пока они вынашивают в голове какой-то план, он является настолько идеальным, что подобен утопии. Как правило, когда они реализовывают все это, получается только наполовину.

А поэтому Рыбы злятся еще больше, ведь они ужасно ранимы, да и позавидовать любят, если у кого-то что-то получилось лучше них… Ну, зато они красивые!

У этой барышни такие громадные амбиции, что даже страшно становится. Она из тех людей, которые точно пойдут по головам ради своей цели. Ей все равно, на кого замахиваться «Авадакедаврой», даже если это близкий друг или родственник.

Ради общего темного дела она будет самоотверженной и инициативной. Хоть она и является эгоисткой, но, почувствовав себя лидером в команде, пойдет до конца.

Телец

Дженнифер, «Тело Дженнифер»

Ее сексуальность не знает границ. Поэтому она с удовольствием ей пользуется в личных целях. Пить кровь мужчин, чтобы сохранять вечную молодость? Запросто! Ведь ради собственного блага она еще и не на такое способна!

Все земные удовольствия для Тельца имеют первостепенное значение, так что страсть к самым страшным людским грехам пышет в ней на полную катушку. Осторожнее!

Близнецы

Теодора, «Оз: Великий и Ужасный»

С ней никогда не скучно, ведь она душа компании. Только вот с темными мыслишками. Сразу и не поймешь, что она замышляет. Можно даже принять ее за самую милую девушку на планете. Но если она находится в состоянии душевного смятения — мама не горюй!

А еще у нее меняется настроение со скоростью света. Если что-то не так, как правило, она начинает зеленеть (от злости или обиды), но зато быстро отходит. Так что есть шанс уломать ее не испепелять взглядом.

Серсея, «Игра престолов »

Рак — это один из самых таинственных знаков. Окружающим кажется, что такие женщины нелогичны и странны. Серсея именно такая.

К тому же она уверена в своей исключительной значимости (как все Раки) и в том, что все ее действия пойдут лишь во благо (себе, например). А еще она, несомненно, настоящий лидер.

Малефисента, «Малефисента»

Она — настоящий эстет, ценит все прекрасное и обожает красивых людей. Только вот при этом является крайне амбициозной и тщеславной и всегда стремится к лидерству. А еще «львицы» умеют льстить.

Люди тянутся к ним именно поэтому. В остальном они, конечно, штучки горячие и справедливые (даже в злодействах). Мстят только по делу, но жестоко.

Зеркальная королева, «Братья Гримм»

Ну, не зря же она Зеркальная! Девы, как и эта невероятно красивая (когда не злится) ведьма, всегда очень переживают, если вдруг прядь выбилась из прически или прыщик неожиданно вскочил. Ради такого они даже готовы… пить кровь младенцев. Или скупать самые дорогие кремы.

А еще их выводит из себя, если все вдруг выбивается из намеченного плана.

Харли Квинн, «Отряд самоубийц»

Подружка Джокера — еще та штучка. Энергии в ней много, но она любит пускать пыль в глаза.

Она всегда предлагает какие-то фантастические идеи убийств, но «сливается» на полпути. Либо ей это становится неинтересно, либо она не может организовать все до конца. Такая уж она непостоянная! Даже в злодеяниях не может найти гармонии.

Скорпион

Круэлла Девиль, «101 далматинец»

На слово ей верить не стоит. Скорпионы умеют увлечь своей идеей, мастерски вешают лапшу на уши, а потом оказывается, что они хотят пустить армию щенков на шубу…

Круэлла очень эмоциональна и, что самое страшное, злопамятна. Если вдруг разозлится, то наступит Армагеддон.

Стрелец

Ава Лорд, «Город грехов 2:

Женщина, ради которой стоит убивать»

Она сногсшибательна и невероятно самоуверенна (даже если не права). Она всегда стремится к новым впечатлениям, поэтому ей интереснее находиться на темной стороне, ведь там адреналина побольше!

Даже оказавшись в непривычных для себя обстоятельствах, она с легкостью почувствует себя как рыба в воде (и даже не будет стесняться щеголять без одежды). Интересно, что Стрельцы — единственный знак зодиака, который всегда находится на распутье между добром и злом.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kakaya-tyi-zlodeyka-po-goroskopu/