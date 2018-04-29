Любовный гороскоп на май 2018

В мае те, кто пока в поиске, будут оценивать потенциальных возлюбленных с позиции «А что ты можешь мне дать?». Те же, кто уже состоит в браке или в отношениях, до 19-го числа станут чудить и поражать партнеров своей непредсказуемостью, а потом переосмыслят значение любви в своей жизни. Все подробности в нашем любовном гороскопе, который никогда не обманывает.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Свободные и ищущие

Овны, вы в мае можете «замутить» с тем, кто трудится в сфере услуг и к кому вы перманентно обращаетесь за какой-то квалифицированной помощью. Вероятно, вы неожиданно поймете, что этот человек больше пользы принесет вам в качестве партнера, и соблазните его. В общем, формальные отношения по вашей инициативе перетекут в любовные, а вы обзаведетесь ценным человеческим ресурсом.

Нашедшие и окольцованные

Если же у вас уже есть вторая половинка, в период с 1 по 18 мая вы с ней (с ним) будете регулярно попадать в ситуации, которые выявят в вас обоих черты и качества, которые вы еще друг другу не демонстрировали. После же 18-го числа вы можете столкнуться с желанием этого человека привязать вас к себе совершенно неприемлемым для вас способом, и судьба отношений будет зависеть от вашей реакции на этот произвол.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Свободные и ищущие

Тельцы, вас в мае могут познакомить с тем, чьи личностные качества и возможности произведут на вас сильное впечатление и кто вполне гармонично впишется в вашу картину мира. Скорее всего, обоюдный интерес быстро приведет не только к началу романа, но и к альянсу умов, который весьма благоприятно скажется на существовании и материальном положении каждого из вас.

Нашедшие и окольцованные

Если же у вас уже есть партнер, в период с 1 по 18 мая только обоюдные уступки помогут избежать ссор, а упрочить союз вы сможете благодаря своей снисходительности. После же 18-го числа вы с этим человеком совместными усилиями выведете отношения на следующий уровень, дадите друг другу новые обещания, возьмете на себя какие-то особые обязательства и что-то измените в привычном взаимодействии.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Свободные и ищущие

Близнецы, вы в мае можете начать охоту на того, кто обладает ресурсами, которые вам бы хотелось иметь в своем распоряжении. Роман с этим человеком возможен, но только в том случае, если вам до закрепления связи удастся скрывать свой корыстный интерес и если вы сможете предложить потенциальному партнеру нечто эксклюзивное, сделать так, чтобы он почувствовал: именно он нуждается в вас, а не вы в нем.

Нашедшие и окольцованные

Если же вы уже нашли вторую половинку, в период с 1 по 18 мая будете вертеть ею (им) как хотите, но при этом сумеете дать нечто такое, чего ей (ему) не хватает в отношениях с вами. После же 18-го числа стоит чаще говорить о своих чувствах, всячески демонстрировать, что ближе и роднее этого человека для вас никого не существует, не провоцировать его ревность и внимательнее относиться к его душевным метаниям.

Рак (22 июня — 22 июля)

Свободные и ищущие

Раки, вы в мае получите шанс на начало романа с тем, кого знаете очень хорошо и кому подсознательно доверяете. Скорее всего, какие-то обстоятельства сблизят вас с этим человеком, продемонстрировав, что вы понимаете друг друга с полуслова, мыслите и двигаетесь в одном направлении, ставите перед собой похожие цели и задачи, а потому вам с ним будет вполне комфортно сосуществовать в одном пространстве.

Нашедшие и окольцованные

Если же вы уже обрели вторую половинку, в период с 1 по 18 мая не давите ей (ему) на психику запретами и ограничениями, не заставляйте отчитываться за каждый шаг и постарайтесь, пусть особо и не вникая, выслушивать все, о чем она (он) захочет вам рассказать. И тогда после 18-го числа вы получите от личной жизни нечто совершенно удивительное и прекрасное, станете гораздо счастливее и увереннее в завтрашнем дне.

Лев (23 июля — 22 августа)

Свободные и ищущие

Львы, вы в мае вряд ли с кем-либо начнете отношения, а лишит вас возможности устроить личную жизнь, скорее всего, влюбленность в того, кто вам не предназначен. Велика вероятность, что вы потеряете голову от семейного человека с твердыми моральными принципами, с явным отрицанием адюльтеров и с огромными чувствами к своей второй половинке. Не навязывайтесь ему и не пытайтесь соблазнить — это бесполезно.

Нашедшие и окольцованные

Если же у вас уже есть партнер, в период с 1 по 18 мая вы станете усиленно требовать его внимания и ревновать ко всему подряд, вам будет важно чувствовать, что вы для него бесконечно любимое существо; однако и отдача с вашей стороны тоже окажется немаленькой. После же 18-го числа усилится ваша психологическая зависимость от этого человека, но в то же время ожидаются моменты невыносимой скуки рядом с ним.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Свободные и ищущие

Девы, вам в мае может посчастливиться встретить того, кто почти сразу начнет воспринимать вас как жену (мужа) и сделает все, чтобы и вы вдохновились идеей брака с ним (с ней). Однако не факт, что все будет складываться так, как вам обоим хочется: не исключено, что против вашей персоны почему-то восстанет родня этого человека или его отпрыски от предыдущего спутника (спутницы) жизни. Придется договариваться.

Нашедшие и окольцованные

Если же у вас уже есть партнер, в период с 1 по 18 мая постарайтесь воздержаться от споров с ним и не третируйте его за желание самореализовываться вне ваших с ним отношений. И тогда после 18-го числа он по своей воле привнесет в любовный союз то, чего вам отчаянно не хватало, да и вы станете с большим пониманием относиться к его увлечениям и слабостям, подарите ему тепло, заботу, маленькие и большие радости.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Свободные и ищущие

Весы, вам в мае может выпасть шанс вернуть упущенное когда-то счастье. Велика вероятность, что судьба снова сведет вас с человеком, которого вы любили (и не без взаимности), но с которым по независящим от вас причинам не смогли быть вместе. Скорее всего, новая встреча всколыхнет в вас обоих былые чувства, и вы с ним решите воссоединиться, даже если помешавшие когда-то препятствия так никуда и не исчезли.

Нашедшие и окольцованные

Если же вы уже состоите в браке или в отношениях, в период с 1 по 18 мая вам будет легко общаться со второй половинкой, вы станете понимать и адекватно принимать все ее (его) желания и сделаете все, чтобы ей (ему) было с вами максимально интересно и хорошо. А вот после 18-го числа от вас потребуют тех действий, решений, реакций, которые вам сложно и не очень приятно выдавать, особенно по заказу.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Свободные и ищущие

Скорпионы, вы в мае, скорее всего, будете пользоваться представителями противоположного пола для удовлетворения сексуальных потребностей и нескучного времяпрепровождения, но дальше одного-двух свиданий ни с одним из них дело не зайдет. Вероятно, никто не заденет вашей души настолько, чтобы вам захотелось продолжения общения, серьезных отношений, длительных обязательств.

Нашедшие и окольцованные

Если же у вас уже есть партнер, в период с 1 по 18 мая в отношениях с ним может сложиться ситуация «хотели как лучше, получилось как всегда». Не исключено, что вы попытаетесь исправить какие-то свои промахи, но выберете не ту тактику, а потому лишь усугубите какой-то конфликт. Зато после 18-го числа вы интуитивно совершите несколько правильных поступков, и вторая половинка простит вам все ваши косяки.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Свободные и ищущие

Стрельцы, вы в мае для налаживания личной жизни можете воспользоваться чьей-то давней привязанностью к вашей персоне. Возможно, вы решите, что на безрыбье и рак рыба, а потому милостиво подпустите к себе человека, которого раньше не воспринимали как потенциального партнера, а его знаки внимания и подарки принимали как должное. Однако если вы и дальше будете только брать, ничего не давая взамен, отношения быстро зайдут в тупик, а тот, кто мечтал быть с вами, «излечится» от чувств к вам.

Нашедшие и окольцованные

Если же вы уже нашли вторую половинку, в период с 1 по 18 мая в отношениях с ней (с ним) будет много сложностей, неопределенности, конфликтов, причем все это по вашей собственной вине. После же 18-го числа этот человек возьмется вас перевоспитывать, и у него, скорее всего, это действительно получится, так как ему помогут обстоятельства, которые заставят вас прислушаться к его мнению и покориться его воле.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Свободные и ищущие

Козероги, вам в мае звезды сулят встречу с тем, кто через некоторое время прочно войдет в вашу жизнь не только в качестве любимого человека, но и как тот, с кем можно затевать и реализовывать разнообразные долгосрочные проекты — коммерческие, карьерные, семейные. Однако до сего светлого момента вы, вероятно, несколько раз протестируете его, чтобы убедиться, что выбор, который вы собираетесь сделать, правилен.

Нашедшие и окольцованные

Если же у вас уже есть партнер, в период с 1 по 18 мая будет много ревности, но и каких-то ваших поступков, безусловно идущих ему на пользу, тоже окажется немало, так что некоего подобия равновесия в отношениях вы достигнете. Однако это не застрахует вас от сложностей, ожидающихся после 18-го числа: какие-то события и ваши собственные решения могут крайне негативно повлиять на настоящее и будущее вашего союза.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Свободные и ищущие

Водолеи, вам в мае может возжелаться поиграть в вершителя судеб и перековать существование того, кто вам интересен только потому, что на дух вас не переносит. Есть вероятность, что вы ужом заползете в сердце какого-то человека, буквально заставите его оставить в прошлом всю испытываемую к вам неприязнь и полюбить вас, что-то радикально измените в его жизни и в его характере. Но помните, что если для вас это будет всего лишь психологическим экспериментом, вмешательство в чужую судьбу выйдет вам боком.

Нашедшие и окольцованные

Если же у вас уже есть партнер, в период с 1 по 18 мая вы многое сделаете для того, чтобы отношения с ним полностью вас устраивали и не мешали вам наслаждаться жизнью в ситуациях, в которых ему нет места. После же 18-го числа ожидаются события, которые давно назревали и которые придадут любовному союзу новый статус.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Свободные и ищущие

Рыбы, вы в мае можете встретить того, кто напомнит вам ваши подростковые мечты о принце (принцессе), но окажется лучше, так как будет реальным и весьма практичным индивидуумом. Правда, до окончательного воссоединения любящих сердец вам с ним, скорее всего, придется пройти какие-то нелегкие испытания, но зато после них и чувства, и отношения окрепнут и станут цениться вами обоими гораздо больше.

Нашедшие и окольцованные

Если же вы уже нашли вторую половинку, в период с 1 по 18 мая вы знатно потреплете ей (ему) нервы своим «нежным диктатом», а многие ваши завуалированные требования станут причиной ссор и отчуждения. После же 18-го числа у вас произойдет переоценка ценностей, вы осознаете свои ошибки, измените свое поведение и выведете союз на недосягаемую ранее высоту, а может, даже решитесь стать мамой (папой).

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