Осваиваем черенкование томатов: как увеличить количество рассады вдвое

Томаты — очень жизнеспособные растения. И если сравнить их даже просто с другими паслёновыми, перцами и баклажанами, то именно томаты оказываются самыми благодарными и беспроблемными. Всходят быстро, к пикировке и пересадке относятся весьма неплохо, семена сохраняют жизнеспособность долго.

Размножаем томаты черенкованием

Но и это не все плюсы. Если потребуется, вы спокойно можете увеличить количество своей рассады минимум вдвое, применяя простое черенкование. Кроме того, вырастить ещё одно растение можно, например, в том случае, если при транспортировке вы случайно сломали какой-то кустик. Ещё одна ситуация, при которой показано черенкование — когда кусты явно перерастают либо вытягиваются.

Как черенковать

Рассмотрим ситуацию на примере перерастающих растений. На фото ниже вы можете видеть томаты, которые уже в начале апреля начали формировать бутоны, то есть посеяны они были очень рано.

Рассада томатов

Раньше чем через месяц высадить на грядку их не удастся. Очевидно, что к тому времени эти томаты будут переросшими. Не дожидаясь такой ситуации, их можно одновременно размножить и притормозить рост. Для этого нужно убрать бутоны и отрезать верхнюю часть растения. Затем отрезаем лишние листья и опудриваем нижнюю часть стебля «Корневином», хотя, честно сказать, для томатов это не обязательно. Ставим черенки в ёмкость с водой для отращивания корешков.

Убираем лишние листья и ставим в воду

Теперь маточные растения немного «задумаются», выделят нужный фитогормон, который подстегнёт развитие боковых побегов, в отсутствие лидера. Через некоторое время появятся так называемые пасынки, а отрезанные макушки начнут отращивать корешки.

Рассада и черенки

Через 10 дней черенки густо обросли корнями, так что их можно высадить в горшочки. На маточных растениях появились пасынки.

На черенках появились корни, на маточных растениях — пасынки

Кстати говоря, размножить томаты можно укоренением пасынков, которые мы начинаем убирать, формируя куст. Например, если взять побег от рано высаженного в теплицу томата и укоренить его, то новый кустик успеет вырасти за сезон и отдать урожай, особенно если сорт раннеспелый. Черенки высаживаем в горшочки. Подсыпаем землю и время от времени поливаем, чтобы не образовывалось пустот.

Черенки высаживаем в горшочки

Первые два дня вновь посаженные растения не выставляем под прямые солнечные лучи, затем переносим на светлый подоконник. В следующем видеоролике вы можете увидеть весь процесс черенкования томатов в подробностях.

Эксперимент по укоренению перца

А сейчас хочу поделиться своим экспериментом. В этом году я посеяла два сорта сладкого перца, один из них показал отличную всхожесть, а семена другого не проснулись совсем, ни одного. Причём второй сорт сеялся для открытого грунта, то есть заметно позже первого. Напрасно прождав две недели, я уже явно запаздывала с посевом. Тогда в срочном порядке были куплены и посеяны новые семена, но от отчаяния я решила сделать вот что. Перец я выращиваю без пикировки, поэтому сорт для теплицы сеялся сразу в отдельные стаканы, куда я выкладывала по одному-два семени. Взошли все и пришло время лишний росток убрать, обычно я их просто выщипываю и выбрасываю. И как раз в это время на нашем сайте была опубликована статья Неприятные заболевания томатов: корневые и прикорневые гнили. В ней Н. П. Фурсов делится практикой спасения совсем молодых сеянцев томата от чёрной ножки. Вдохновившись этим опытом, я аккуратно срезала на уровне земли лишние малюсенькие растения, едва выпустившие настоящие листочки, опудрила кончик стебелька «Корневином» и посадила в стаканчики с грунтом, а затем прикрыла плёнкой.

Эксперимент с укоренением перца

Через некоторое время стало понятно, что растения прижились. Они, конечно, отстают от своих собратьев, но выжили, укоренились и выглядят неплохо. Я получила три дополнительных растения отличного сорта. Черенкование может быть хорошим способом увеличения количества рассады, а также иногда и выходом из затруднительной ситуации. Попробуйте и вы размножить томаты, и не только их, этим методом. А если вам это уже не впервой, поделитесь с нами в комментариях, какие овощи вы уже черенковали и для чего.