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Пынзарь показала фото, которые прятала от мужа
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Пынзарь показала фото, которые прятала от мужа 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Но Сергей их все-таки обнаружил.
Казалось бы, что может удивить мужа Дарьи? Они вместе уже с десяток лет, 8 из них — в официальном браке. Да и сама Даша скромностью в последнее время не отличается: то покажет всем подписчикам «голое и мокрое» фото из воды, то забудет надеть на вечеринку нижнее белье. Но все же она смогла вызвать бурную реакцию супруга своими… детскими снимками.
Публикация от Darya Pinzar (@darya_pinzar86)
26 Апр 2018 в 9:37 PDT  «Муж обнаружил мои детские фото которые я прятала. Смотрите со звуком!», — выложила экс-звезда «Дома-2» видеоролик в свой микроблог. Да уж, такого смеха от Сергея никто давно не слышал. А его ироничные комментарии от души повеселили поклонников пары.
На самом деле, Дашу на этих фото действительно просто не узнать. Кто бы мог подумать, что эта девочка превратится в очаровательную блондинку, которую знает вся страна. Фолловеры умилились: какой же милой Пынзарь была в подростковом возрасте.
Сама же Дарья признавалась, что именно участие в реалити-шоу помогло ей стать такой, какая она сейчас: «Из инфантильной девочки, полагающейся только на близких, я превратилась в самостоятельную, сильную, уверенную в себе женщину».
Ну а внешне Дарья изменилась не без некоторой помощи пластических хирургов. Губы и грудь она подкорректировала уже давно. И не скрывала этого. Наоборот, щедро делилась с подписчиками впечатлениями и трудностями. Но если маммопластика, сделанная в 2012 году, была удачной, то накачанные губы звезды поклонники восприняли менее восторженно. И упрекали Пынзарь в чрезмерном увлечении уколами красоты. Впрочем, критика осталась в прошлом: сейчас внешностью звезды, в основном, восхищаются. И, думается, ее муж, несмотря на шутки, — в первую очередь!
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