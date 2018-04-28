Романы советских граждан с иностранцами: какие были последствия

Вскоре после Великой Отечественной войны в СССР был принят закон, полностью исключавший возможность заключения браков между советскими гражданами и подданными других стран. Это произошло 15 февраля 1947-го. Указ «О воспрещении браков между гражданами СССР и иностранцами» имел целью защиты советских гражданок от «тлетворного» влияния Запада и дискриминации, которую женщины могли подвергнуться за границей. Это была официальная версия мотивов издания закона.

Истинные причины запрета

На самом же деле, закон был издан после того, как советские спецслужбы подсчитали приблизительное количество граждан, не вернувшихся из-за границы после войны. Многие из тех, кто был угнан на рабские работы в Германию насильно, предпочел остаться в стране оккупантов после победы социалистической Родины. Таких людей, по разным источникам, было от 500 тысяч до 2 миллионов.

Советское правительство оценило «разлагающее» влияние условий жизни в капиталистических странах на неискушенные умы советских граждан и решило прекратить их отток за границу. Официальное объяснение касалось, в основном, женщин, потому что чаще всего именно дамы порывались выходить замуж за иностранцев. В СССР часто бывали иностранные послы, журналисты, спортсмены. Они нередко заводили романы с гражданками СССР, что заканчивалось для последних весьма печально.

Последствия романов с иностранцами

Если гражданин СССР заводил близкие отношения с иностранцем, а после отъезда возлюбленного (возлюбленной) пытался установить с ним контакт, это расценивалось как постыдная классовая незрелость. Женщину, влюбленную в гражданина другой страны, запросто могли обвинить в шпионаже. Заключить брак с иностранцем — особенно из капиталистической страны — можно было только отказавшись от гражданства СССР. А это уже была измена Родине. Немного мягче относились лишь к тем, чьи возлюбленные были из стран соцлагеря.

За связь с иностранцем на 10 лет лагерей была осуждена известная советская актриса Татьяна Окуневская . Она отбывала наказание в Степлаге (один из лагерей системы ГУЛАГ) в Джезказгане. Официально ей было предъявлено обвинение в антисоветской пропаганде, но сама Татьяна Кирилловна прекрасно понимала, за что пострадала. Имени возлюбленного она не открыла даже своим родным.

За любовь к американцу Джексону Тейту и попытки связаться с возлюбленным после его отъезда на родину была осуждена и актриса Зоя Федорова . За «шпионаж» женщина получила суровый приговор — 25 лет лагерей. Все имущество актрисы было конфисковано, а родные — сестры Александра и Мария вместе в детьми — сосланы. Александра — на север Казахстана; Мария — в Воркуту, где и умерла.

Изменение ситуации

Обычно женщины, вступавшие в брак или сожительствовавшие с иностранцами, официально осуждались «за антисоветскую агитацию» по статье 58-ой. Когда в разговоре упоминалась эта статья, все уже знали, о чем идет речь. Тот, кто был осужден по 58-ой, приравнивался в изменникам Родины. Обычно на таких людях просто ставили крест, поскольку их судьба была предрешена.

Изменилась ситуация только после смерти Сталина. Закон о запрете на браки с иностранцами отменили в 1969-ом, но преследования все еще продолжались. В постсталинский период они приобрели иной характер: репрессии выражались в общественном порицании, увольнении с работы, разборе «классово незрелых» граждан на партийных собраниях. После увольнения им могли дать срок за тунеядство.

Зато КГБ извлекал из браков советских граждан с иностранцами пользу для себя. Даже после отмены закона 1947 года перед желающими выйти замуж за иностранца стояла масса препятствий. Требовалось особое разрешение. Даже сама процедура заключения брака производилась в особом отделении ЗАГСа и только в больших города. Нужно было собрать такое количество документов и справок, что иногда без содействия того же КГБ обойтись было просто невозможно. Вот Комитет Госбезопасности и вербовал шпионов для засылки в капиталистические страны.

Сколько их было

Несмотря на такое мощное противодействие, многие граждане СССР умудрялись заключить брак и даже уезжать благодаря ему за границу. Не всегда это происходило по большой любви. Браки по расчету были очень распространены. В 80-ые годы даже была популярна шутка: «Ищу иностранного мужа как средство передвижения».

Точное количество браков с иностранцами по понятным причинам было засекречено. Во времена Сталина отчаянных женщин, решившихся вступить в такой брак, было совсем мало, буквально единицы. Страх попасть в колонию был сильнее любви. После смерти «отца народов» количество союзов с иностранцами стало стремительно увеличиваться.

В 70-х было заключено несколько тысяч международных браков. Настоящая волна «брачной эмиграции» началась в 80-ые годы: счет пошел уже десятки тысяч. Только в США в конце прошлого столетия эмигрировало более 75 тысяч невест из СНГ.