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Пермячка вышла замуж за учителя танцев из Марокко
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Пермячка вышла замуж за учителя танцев из Марокко 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
24 апреля в Мотовилихинском отделе ЗАГС Перми зарегистрировали брак Пермячки Екатерины и гражданина Королевства Марокко.
Как сообщается в паблике отдела ЗАГС администрации Перми, молодожёны познакомились летом 2017 года. Поводом стали — танцы. Молодой человек был учителем сальсы и латины. Началось дружеское общение. Пермячку пригласили в Марокко в гости. Постепенно дружба переросла в любовь.
На вопрос куда же отправятся молодые, жених ответил, что поддерживает любые начинания невесты и готов следовать за ней хоть на край света!
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