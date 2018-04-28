Пермячка вышла замуж за учителя танцев из Марокко

24 апреля в Мотовилихинском отделе ЗАГС Перми зарегистрировали брак Пермячки Екатерины и гражданина Королевства Марокко.

Как сообщается в паблике отдела ЗАГС администрации Перми, молодожёны познакомились летом 2017 года. Поводом стали — танцы. Молодой человек был учителем сальсы и латины. Началось дружеское общение. Пермячку пригласили в Марокко в гости. Постепенно дружба переросла в любовь.

На вопрос куда же отправятся молодые, жених ответил, что поддерживает любые начинания невесты и готов следовать за ней хоть на край света!