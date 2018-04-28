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Темнокожий мальчуган наблюдал за продавцом воздушных шариков и задал ему необычный вопрос
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Темнокожий мальчуган наблюдал за продавцом воздушных шариков и задал ему необычный вопрос 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Маленький темнокожий мальчуган издалека наблюдал за мужчиной, который на ярмарке продавал воздушные шарики. И он был очень хорошим продавцом, потому что в какой-то момент отпустил в небо ярко-красный шарик, пытаясь таким образом привлечь еще больше потенциальных покупателей. Особенно это зрелище нравилось малышам.
Потом мужчина выбрал из огромной охапки шаров голубой шарик и отпустил его в небо. За голубым последовал оранжевый, потом зеленый и белый. Они летели, подхватываемые ветром, очень высоко, и через несколько мгновений пропадали из поля зрения. Темнокожий малыш подошел ближе к продавцу и начал рассматривать черный надувной шар. Он спросил:
— Дядя, а если вы отпустите черный шарик, он взлетит так же высоко, как и остальные?
Мужчина заулыбался и с пониманием закивал. Он перерезал нитку, сдерживающую черный шарик, и тот полетел вверх.
— Цвет тут не при чем, мой мальчик. Шар поднимается благодаря тому, что у него находится внутри…
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