Темнокожий мальчуган наблюдал за продавцом воздушных шариков и задал ему необычный вопрос

Маленький темнокожий мальчуган издалека наблюдал за мужчиной, который на ярмарке продавал воздушные шарики. И он был очень хорошим продавцом, потому что в какой-то момент отпустил в небо ярко-красный шарик, пытаясь таким образом привлечь еще больше потенциальных покупателей. Особенно это зрелище нравилось малышам.

Потом мужчина выбрал из огромной охапки шаров голубой шарик и отпустил его в небо. За голубым последовал оранжевый, потом зеленый и белый. Они летели, подхватываемые ветром, очень высоко, и через несколько мгновений пропадали из поля зрения. Темнокожий малыш подошел ближе к продавцу и начал рассматривать черный надувной шар. Он спросил:

— Дядя, а если вы отпустите черный шарик, он взлетит так же высоко, как и остальные?

Мужчина заулыбался и с пониманием закивал. Он перерезал нитку, сдерживающую черный шарик, и тот полетел вверх.

— Цвет тут не при чем, мой мальчик. Шар поднимается благодаря тому, что у него находится внутри…