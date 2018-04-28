В 2017 году в Югре родились 538 младенцев благодаря ЭКО

Отделение вспомогательных репродуктивных технологий в ОКБ Ханты-Мансийска занимается экстракорпоральным оплодотворением женщин, которые в силу своего здоровья не могут забеременеть естественным путем.

За прошлый год 84 женщины в Окружной больнице Ханты-Мансийска успешно родили наследников, благодаря ЭКО.

В Югре можно сделать ЭКО бесплатно за счет средств ОМС. Но для этого нужно доказать, что есть заболевания, мешающие наступлению естественной беременности. Заявку рассматривают в Департаменте здравоохранения Югры, после чего пациентку могут поставить в очередь на ЭКО. Еще одним обязательным условием является официальный брак.

Заведующий отделением вспомогательных репродуктивных технологий Сергей Яковлев отметил: «Сначала женщина обращается в женскую консультацию по месту жительства, там проводят обследование, берут анализы. Если диагноз „бесплодие“ подтверждается, готовят выписку в окружной депздрав на рассмотрение. Уже оттуда списки на бесплатную процедуру ЭКО направляются нам».

Отметим, что ЭКО — это так называемое «оплодотворение в пробирке». Эмбрион выращивается в питательной среде. Через несколько дней он переносится в матку женщины, где в дальнейшем, при удачном стечении обстоятельств, развивается беременность.