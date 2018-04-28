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Костромским садоводам пытались продать тысячу пакетов с опасными семенами
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Костромским садоводам пытались продать тысячу пакетов с опасными семенами 

Kostroma.Today 54 минуты назад
Фото: Kostroma.Today
Из костромских магазинов изъяли засоренные семена, узнал KOSTROMA.TODAY. В них нашли карантинные сорняки.
По информации управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям, на исследование было направлено 5 образцов продукции, 3 из которых оказались с карантинным сорняком.
В пакетах семян были найдены амброзия трехраздельная и амброзия полыннолистная. Она опасна не только тем, что обедняет почву и угнетает другие растения, но и представляет угрозу жизни и здоровья людей и животных.
Амброзию нашли в гипермаркете «Лента» и ООО «Первая торговая компания». Оттуда специалисты изъяли 600 килограммов семян озимой ржи и больше 1 тысячи пакетиков семян моркови.
Все семена были сожжены.
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