«Выпейте лучше соку!»: беременную Анну Хилькевич просят перестать употреблять кофе

Актриса Анна Хилькевич находится в положении, однако вместо того чтобы усердно оберегать себя, ведет активный образ жизни и блистает на светских мероприятиях. Неудивительно, что с таким ритмом жизни звезда борется с сонливостью при помощи кофе, который, как уверены ее поклонники, наносит вред будущему ребенку.

Российская актриса кино и телевидения и звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич носит под сердцем своего второго ребенка. О том, что артистка в положении, поклонники начали догадываться еще давно, однако сама девушка лишь недавно официально подтвердила свое положение, обрадовав фанатов. Впрочем, их восторг был недолговечен, поскольку, как убеждены ее почитатели, к своей беременности девушка относится крайне легкомысленно и позволяет себе многое из того, что, напротив, стоит избегать.

Так, Анна Хилькевич не отдалилась от общественности, чтобы в тишине и покое выносить малыша, и блистает на светских вечерах и мероприятиях. Более того, актриса ведет активный образ жизни и принимает участие в развлечениях, к примеру, недавно на одном из показов девушка прокатилась на велосипеде, доставив своим поклонникам немало переживаний. Сейчас же Анна вновь привлекла к себе внимание, обнародовав свой снимок из лифта. Спеша по своим делам, актриса прихватила с собой стаканчик кофе, чтобы быть бодрой и полной энергии, о чем прямо и заявила поклонникам, не задумываясь о последствиях.

«Мой розовый тренч, кофе и ногти сделали мой день ярким», — написала Анна, вызвав возмущение своим беззаботным поведением. Так, небезразличные поклонники принялись поучать звезду, напоминая ей, что во время беременности не стоит употреблять кофе. «Аня, вы меня, конечно, извините, но беременным нельзя кофе» «Нельзя, кофеин проникает через плацентарный барьер» «Можно кофе без кофеина, он ещё более вредный. Лучше перейти на цикорий» «Анна, что у вас в руках? Кофе же беременным нельзя. Выпейте лучше соку» «Кофе вымывает кальций — не пейте его!» «Кофе во время беременности не желательно»

К слову, из-за уже округлившегося живота Анна на днях оконфузилась на ММКФ, поскольку от ее внимания укрылся скомканный подол ее наряда. Впрочем, к нелепой случайности звезда отнеслась с юмором и первая признала, что будет искать свое имя в сводке провальных образов мероприятия. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!