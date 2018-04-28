Творческая среда: как женщине управлять стартапом

Творческая среда уже давно переросла понятия искусства и культуры. Согласно международной классификации, к креативным индустриям сегодня относят такие отрасли как кино, театр, мода, дизайн, реклама, архитектура, информационные технологии и мультимедиа, музыка, компьютерные игры.

Зная имена технологических революционеров Стива Джобса Марка Цукерберга и Билла Гейтса, мало, кто слышал о Элси Шатт или Дине Джонстон, женщинах-программистах, которые в конце 60-х годов XX века основали первые софтверные компании в США и Великобритании. А совладельцами многих современных технологически прогрессивных компаний, среди которых Cisco , SlideShare, Wildfire Interactive, являются женщины.

Исследование некоммерческой организации Women Who Tech списка компаний Fortune 1000 и рейтинга S&P 500 показывает, что женщины-управленцы работают в три раза эффективнее: прибыль компании в три раза выше, рентабельность собственного капитала увеличивается на 53%, продажи — на 42%, а коэффициент рентабельности инвестиционного капитала — на 66%.

Все больше женщин пробует себя в креативных стартапах. Опыт запуска и руководства школ позволяет мне сформулировать набор полезных принципов управления, которые, надеюсь, помогут тем, кто только начинает свой путь.

Быть инициативным лидером

Сменить род деятельности женщине мешают рамки, которые она сама себе ставит. Особенно, когда эти барьеры касаются денег. Когда я приходила в первый стартап в области креативного образования — это была школа компьютерных технологий, у меня за плечами был приличный опыт работы в корпорации совершенно иного профиля. Однако найти свое место в жизни было большим приоритетом, так что я рискнула. Опра Уинфри, возглавлявшая список самых влиятельных знаменитостей по версии журнала Forbes , не раз говорила «знайте, что вы находитесь на пути к успеху, если делаете работу, за которую вам не платят». Суть лидерства заключается не в том, чтобы уйти с насиженного места на более высокую зарплату, а в том, чтобы проявить инициативу в развитии карьеры, когда у вас появляется шанс.

Проверять себя на прочность

Современным лидерам нужно уметь мечтать. Я считаю, что смелость идеи прямо пропорциональна возможностям и ресурсам, которыми вы будете располагать для ее реализации. Если вы искренне верите в свою мечту, за вами пойдут другие люди, найдутся инвестиции и ресурсы. Нужно уметь слышать других людей. Вокруг витает такое количество идей, что после метаморфоз в вашем мозгу, они могут обрести совершенно другую форму и стать вашим новым проектом.

Находить правильного наставника

Уже добившиеся успеха профессионалы легко делятся опытом и дают советы, главное уметь спрашивать. Большинство людей боится задавать вопросы, чтобы не показаться некомпетентными. А еще многие не хотят делиться экспертизой, потому что опасаются конкуренции, это подрывает атмосферу доверия в команде. Часто мы начинаем изобретать велосипед вместо того, чтобы просто спросить: а как ты это делаешь?

На каждом этапе вашей карьеры рядом есть человек, который хорошо разбирается в теме или отдельном вопросе, и сможет поделиться собственным опытом и профессиональной экспертизой. В будущем, когда вы добьетесь успехов и высот, обязательно становитесь наставником сами.

Руководителю в любом возрасте и статусе нужно уметь учиться, задавать вопросы и не бояться показать, что чего-то не знаешь. Это и есть главный ключ к собственному развитию.

Видеть опору в людях

Стартап — это люди, правильно настроенные коммуникации и команда. Одной из самых сложных задач является поиск правильных людей, тех, кто разделяет вашу философию. Делитесь своим видением. Это надо стараться делать на разных уровнях — от стиля переговоров и форматов проведения презентаций до конкретных сообщений через социальные сети.

Создавать правильную среду

Не важно, будет ли несколько кабинетов или опенспейс, главное, чтобы он отражал суть того, чем вы занимаетесь, подталкивал к действию, вдохновлял на нужные мысли.

Быть воплощением мягкой силы

Если вы стучите по столу кулаком и повышаете голос на совещании, у вас проблемы. Агрессия — не показатель хорошего руководителя. При этом не надо впадать в обратную крайность, руководствуясь принципом «в юбке проще управлять». И то, и другое наигранно и неестественно. Имейте смелость быть собой и формулировать органичные деловые отношения с командой и партнерами.

Будьте гибкими и продолжайте делать что-то особенное, то, во что вы верите.

Когда компания вырастет, важно уметь оставить этот дух стартапа и молодости в вашем офисе. Для креативных индустрий — это особенно важно. Когда вы встанете на ноги и заработаете деньги, атмосфера в офисе начнет меняться, именно ваша задача как руководителя, постараться сохранить драйв и страсть людей в проекте.

Читайте также

Домашние хлопоты: почему материнство способствует успеху в бизнесе Свой среди чужих: как победить страхи и стать успешной