Как пластические хирурги гробят красавиц

Операция без медицинских показаний? Отличная идея! Российские женщины охотно ложатся на стол хирурга и подставляют себя под скальпель. Что не предпримешь ради ровного носа, большой груди или идеального овала лица.

Сделать пластику для многих сегодня, как к парикмахеру сходить — регулярная и ненапряжённая процедура. На самом деле любая операция — это риск для жизни. Шанс не проснутся есть и после коронарного шунтирования, и после ринопластики.

За последний месяц две россиянки умерли на столе пластического хирурга. 25 апреля после ринопластики скончалась 29-летняя Марина Курхова. А 15 апреля умерла 32-летняя Екатерина Киселёва во время операции по увеличению груди. Женщину не удалось вывести из наркоза — её сердце остановилось.

Когда стало известно о смерти второй пациентки, выяснилось — у её врача, Григория Перекрёстова, сомнительная репутация в медицинском сообществе. Два года назад он сделал неудачную пластику груди жительнице Ярославля Екатерине Уткиной — у неё остались шрамы. Женщина подала иск против медцентра, но компенсацию до сих пор не получила.

Пациенты пластических хирургов всё чаще теряют здоровье, а иногда — жизнь. Причины разные: низкая квалификация врачей, халатность, роковое стечение обстоятельств. Участница «Дома-2» Марина Черкасова , жертва неудачной ринопластики, считает виноватым врача.

Ошибка в прямом эфире

Марина Черкасова по прозвищу Мексика поражает воображение пользователей Инстаграма идеальными формами, блестящими волосами, безупречным макияжем. Марина выкладывает сотни фотографий в провокационных позах и в откровенных нарядах.

Девушка не скрывает — в свои 23 года она много раз ложилась под нож пластического хирурга. Марина перекраивала грудь, скулы, накачивала, а затем сдувала губы.

— Всё решает круг общения. Многие мои подруги делали пластику. Если бы мой круг общения был, грубо говоря, «деревенский», я бы, наверное, не стала делать даже нос, — так объянила звезда реалити-шоу свою любовь к пластике.

В 2016 году девушка решила сделать ринопластику — она считала свой нос слишком крупными. Марина хотела его уменьшить и сделать более аккуратным кончик. Участница популярного шоу отправилась к знаменитому хирургу Гайку Бабаяну, которого ей посоветовали друзья. Операцию ей делали бесплатно — в обмен на рекламу клиники.

На радость подписчикам операцию решили провести в прямом эфире. Запись мгновенно распространилась по Сети. Пользователи уже поздравляли Марину с очередным шагом к идеальной внешности. Но не тут-то было…

Девушка шокировала новостью: операция прошла неудачно. Нос перестал дышать, каждый день появляются новые рубцы. Также Марина осталась недовольна его формой: «сильно спилили горбинку, и теперь нос картошкой», — призналась она.

Девушка ограничилась критикой клиники и врача в интернете, не став подавать в суд на лечебное учреждение. Почти год она ходила и мучилась: нос болел, кровил и не дышал. И, наконец, в конце декабря прошлого года звезда реалити-шоу обратилась к пластическому хирургу, который исправил ошибку коллеги.

— Мне не хватит слов, что бы выразить благодарность доктору Морозову С. В. за ваши золотые руки, за то, что вы взялись за такую сложную и ответственную работу. Дай Бог, таких хирургов, как вы, на земле станет больше, — написала девушка в своем микроблоге. Дмитрий Мельников , пластический хирург, доцент кафедры Пластической хирургии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова:

Успех операции складывается из нескольких факторов: руки хирурга, качество кожи пациента, скорость заживления тканей. Кроме того, у каждой операции прописан так называемый «процент осложнений». Сто носов перенесут операцию хорошо, а на сто первый получит осложнение в виде рубцов и проблем с дыханием. Организмы у всех разные! Вполне возможно, что девушка Марина как раз попала в этот процент. Что касается смертей, то в пластической хирургии у них две причины. Первая — это тромбоэмболия, когда происходит закупорка крупных артерий. Это малопредсказуемая история, около 1% пациентов умираю от неё во время операции. Вторая — анафилактический шок. Его возникновение также заранее предугадать почти невозможно. Удастся ли спасти пациента — всё зависит от скорости оказания помощи, действия лекарств и от наличия реанимационного отделения.