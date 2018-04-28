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Гарри Стайлс встречается с австралийкой Дельтой Гудрем?
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Гарри Стайлс встречается с австралийкой Дельтой Гудрем? 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Гарри Стайлс (Harry) и Дельта Гудрем (Delta) — а как вам вот такая пара? Кто бы мог подумать, правда? апреля бывший участник и наставник австралийского шоу «Голос» отправились на свидание в ресторан «Verde» в Сиднее.
Папарацци удалось словить парочку интересных кадров: на одном из них Дельта сидит в машине вместе со своим водителем, не выказывая ни малейшего опасения быть замеченной журналистами, на другой — машина Гарри, спрятанного от назойливых фотографов за черным пиджаком. Значит, ему есть что скрывать?.. Между тем, поклонники парочки не устают обсуждать их предыдущие отношения. Гарри, который на данный момент разъезжает по миру со своим туром, был замечен с Камил Роу (Camille), -летней моделью «Victoria’s» в январе-го года в ЛА. По словам репортеров, он даже представил девушку своим родителям.
До Камил в списке «бывших» Гарри Стайлса оказались также Кендалл Дженнер (Kendall) и Тейлор Свифт (Taylor). А Дельта около месяцев встречалась с Ником Джонасом (Nick), но пара разошлась несколько лет назад, еще в-ом.
Так что оба — и Гарри, и Дельта — свободны и готовы к новым отношениям. И если все сложится удачно, из них выйдет невероятно красивая пара! Согласны?
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