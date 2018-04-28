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В Омске определят лучшую невестку
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В Омске определят лучшую невестку 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
29 апреля в 15.00 в омском молодёжном центре «Химик» состоится первый межнациональный конкурс среди замужних женщин «Супер Невестка». Шоу будет состоять из четырёх этапов. Среди них конкурс «Визитка», кулинарное состязание, дефиле в национальном костюме, творческий конкурс. В финал прошли 12 участниц.
В Омске проживают представители более 120 национальностей, у каждой из которых есть свои традиции, уникальные черты культуры. Женщина является хранительницей домашнего очага, она и жена, и мама, и невестка. В ходе проекта участницы делятся друг с другом национальными секретами прочных семейных отношений», — заявила директор проекта «Супер Невестка» Галия Шадиярова.
Добавим, что в финал конкурса прошли 12 участниц.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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