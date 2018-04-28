Галину Юдашкину жестко раскритиковали за выход в свет с 1-месячным сыном

То ли Галина Юдашкина не смогла вовремя найти няню, то ли так сильно любит младшего сына Аркадия, что не смогла оставить его дома на недавнем мероприятии в Нью-Йорке. Молодая мама позировала на красной дорожке с коляской, в которой мирно спал малыш.

«Спасибо большое @angelaarabov и @jacobandco за приглашение на открытие нового магазина, наш Аркадий самый молодой гость и уже тусуется!» — подписала Галина снимок.

Фолловеры Юдашкиной тут же разделились на два лагеря: некоторые поддержали свою любимицу, но большинство раскритиковали девушку — «Весь смысл вашей жизни — тусовка», «Зачем с таким маленьким да в шум и гам», «Показуха!». А вы как считаете, стоило ли Галине брать с собой месячного сына?

Фото: Instagram