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Галину Юдашкину жестко раскритиковали за выход в свет с 1-месячным сыном
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Галину Юдашкину жестко раскритиковали за выход в свет с 1-месячным сыном 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
То ли Галина Юдашкина не смогла вовремя найти няню, то ли так сильно любит младшего сына Аркадия, что не смогла оставить его дома на недавнем мероприятии в Нью-Йорке. Молодая мама позировала на красной дорожке с коляской, в которой мирно спал малыш.
«Спасибо большое @angelaarabov и @jacobandco за приглашение на открытие нового магазина, наш Аркадий самый молодой гость и уже тусуется!» — подписала Галина снимок.
Фолловеры Юдашкиной тут же разделились на два лагеря: некоторые поддержали свою любимицу, но большинство раскритиковали девушку — «Весь смысл вашей жизни — тусовка», «Зачем с таким маленьким да в шум и гам», «Показуха!». А вы как считаете, стоило ли Галине брать с собой месячного сына?
Фото: Instagram
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