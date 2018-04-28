Нужна помощь. Друзья убитого Павла Неверова собирают деньги для его семьи

Пишут даже из США. Из-за проблем с бизнесом счета семьи Неверовых заблокированы. Уже через несколько часов после убийства предпринимателя его многочисленные друзья решили оказать реальную помощь. Новость о гибели известного в Екатеринбурге предпринимателя, о которой DK.RU писал вчера вечером, заставила содрогнуться даже тех, кто начинал бизнес в 90-е годы и не понаслышке знает, что такое риск для жизни. Оставив следствию сложную и запутанную историю, послужившую толчком к трагедии, многочисленные друзья семьи Неверовых сосредоточились на реальной помощи его семье. Из-за проблем с бизнесом и личного банкротства предпринимателя, супруга погибшего — Мария Неверова и четверо их детей испытывают серьезные финансовые трудности.

Одна из близких подруг покойного — Олеся Журкевич с разрешения семьи начала сбор средств для помощи Марии Неверовой.

Ребята, Маше Неверовой и их с Павлом семье надо помочь деньгами на похороны и жизнь. К сожалению, из-за всех этих жутких проблем Павла банковские карты семьи заблокированы. Маша не против, если я соберу деньги!, — опубликовала она запись у себя на странице в Фейсбук.

Эмоции друзей и близких, многочисленных бывших коллег, партнеров, всех тех, кто годами работал с Павлом в его различных проектах от первых дней предпринимательства еще в конце 1990-х, сейчас выражаются короткими и емкими фразами сожаления, скорби и нежелания поверить в произошедшее.

Несмотря на трагедию, супруга Павла Неверова нашла возможность сформулировать для СМИ свою позицию на тему всего происходящего. Мы опубликовали ее в отдельном материале ранее.

Комментарии к записи Олеси Журкевич в первые же часы наполнились сообщениями о многочисленных переводах средств. Десятки человек опубликовали просьбу Олеси Журкевич на своих страницах в соцсетях, и даже не знакомые лично с г-ном Неверовым люди уже согласились помочь.

Редакция DK.RU сочла возможным разместить в этом материале также и опубликованный Олесей Журкевич номер карты для перечисления средств на помощь семье Неверовых — 4276162719751999.