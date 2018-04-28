Представители российской авиабазы ОДКБ «Кант» навестили узницу концлагерей Гетто Шасалимову Марию Тимофеевну

Встретила гостей дочь, ветерана, Ирина, которая рассказала гостям о тяжелом времени, которое пришлось пережить её матери.

Представители российской авиабазы ОДКБ «Кант» совместно с работником отдела социального служения при Храме Александра Невского «Милосердие», Галиной Толстых, и членами юнармейского отряда «Новое поколение», навестили узницу концлагерей Гетто Шасалимову Марию Тимофеевну.

Встретила гостей дочь, ветерана, Ирина, которая рассказала гостям о тяжелом времени, которое пришлось пережить её матери.

«Мама родилась в селе Нарышкино, Орловской области. В 13 летнем возрасте её забрали вместе с её семьей во Франкфурт-на-Майне в гетто. На руках у мамы была годовалая племянница, Аллочка и 5 летний младший брат, дядя Саша, который шел рядом с бабушкой. В гетто дети работали на различных плантациях. И в один из дней при переводе их с одной деревни в другую, они всей семьей сбежали. Их приютил у себя на чердаке старый немец, который работал на мельнице, где моя бабушка с детьми дождались окончания войны. После войны бабушка с мамой вернулись домой, но дом уже давно сгорел. Там мама и познакомилась с моим папой. Всю жизнь папа служил, и вот в последнем городе Мары, он демобилизовался и устроился на партийную работу в райком, в Джалал-Абад. Так мы в Киргизии и оказались»

Все слушали рассказ Ирины с замиранием сердца. Сама же Мария Тимофеевна вспоминала эту историю со слезами на глазах. Гости попрощались с Марией Тимофеевной, и обещали навещать её как можно чаще.