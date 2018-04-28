«Лишний вес после родов — неожиданность для меня»: солистка «Непары» Талышинская рассказала, как приходит в форму

Певица Виктория Талышинская впервые стала мамой уже 1,5 года назад, но по-прежнему не вернулась в «добеременную» форму. Звезда старается не переживать по этому поводу, хотя честно призналась в новом интервью журналу «Теленеделя», что ее удивляет такая ситуация.

«Я не попала в число тех фей, которые приходят в форму, выйдя из роддома, и качают пресс уже на второй день после родов. То, что я набрала лишний вес, было для меня неожиданно — у меня с этим никогда проблем не наблюдалось, скорее наоборот, бывал недостаток», — рассказала Виктория.

Молодая мама добавила: «Люди меня осуждают за то, что изменилась фигура. А на мой взгляд, восстановление после родов — это естественный для организма процесс. Сейчас я работаю над собой, пять килограммов сбросила, предстоит избавиться еще от пяти».

Напомним, Талышинская вышла замуж за реставратора живописи Ивана Салахова в 2015 году и через год впервые забеременела. Маленькая Варвара появилась на свет 29 октября 2016 года. Лицо дочки Виктория пока не показывает.

Фото: Instagram