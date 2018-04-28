Ещё
Солистка группы «Непара» оправдалась за набранный после родов вес
Далее:
Читайте также:
Ещё

Солистка группы «Непара» оправдалась за набранный после родов вес 

Letidor.ru 32 минуты назад
Фото: Letidor.ru
Солистка группы «Непара» Виктория Талышинская впервые стала мамой в октябре 2016 года. С тех пор звезда ведет упорную борьбу с набранным во время беременности весом, однако регулярно получает упреки от поклонников в том, что ее фигура далека от идеала. По словам артистки, она пытается сбросить вес, однако дается ей это с трудом: — цитирует слова 41-летней Виктории Талышинской журнал «Теленеделя ». «Люди меня осуждают за то, что изменилась фигура. А на мой взгляд, восстановление после родов — это естественный для организма процесс. Сейчас я работаю над собой, пять килограммов сбросила, предстоит избавиться еще от пяти», — поделилась планами солистка группы «Непара». Напомним, в 2015 году Виктория Талышинская вышла замуж за реставратора живописи Ивана Салахова. В конце октября 2016 года у пары родилась дочь Варвара. Фото: Instagram Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!
Letidor.ru: последние новости
Альбина Джанабаева показала, как выглядела в 13 лет Как толковать свои сновидения: какие подсказки дает нам подсознание Гороскоп для взрослых и детей на неделю с 23 по 29 апреля
Женский форум  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях90
Горячая киевлянка бегает голышом и плавит снег77
Что случится, если есть по три яйца в день14
Букина показала секси-фигуру после вторых родов9
Бирюкова увела мужа у подруги1
Видео
04:09
Одна из этих суперспособностей у вас точно есть
Психология
05:10
Что случится, если есть по три яйца в день
Еда
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:40
Букина показала секси-фигуру после вторых родов
Звёзды
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
02:24
Бирюкова увела мужа у подруги
Звёзды
00:47
Алексей Воробьев рассказал об изменах
Звёзды
00:59
Пугачева удивила образом школьницы
Звёзды
01:30
51-летняя Холли Берри сверкнула обвисшей грудью
Звёзды Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение