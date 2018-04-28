Солистка группы «Непара» оправдалась за набранный после родов вес 

Солистка группы «Непара» Виктория Талышинская впервые стала мамой в октябре 2016 года. С тех пор звезда ведет упорную борьбу с набранным во время беременности весом, однако регулярно получает упреки от поклонников в том, что ее фигура далека от идеала. По словам артистки, она пытается сбросить вес, однако дается ей это с трудом: — цитирует слова 41-летней Виктории Талышинской журнал «Теленеделя ». «Люди меня осуждают за то, что изменилась фигура. А на мой взгляд, восстановление после родов — это естественный для организма процесс. Сейчас я работаю над собой, пять килограммов сбросила, предстоит избавиться еще от пяти», — поделилась планами солистка группы «Непара». Напомним, в 2015 году Виктория Талышинская вышла замуж за реставратора живописи Ивана Салахова. В конце октября 2016 года у пары родилась дочь Варвара. Фото: Instagram Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!