«Точка джи»: действительно ли она существует 

Редко встретишь тему, которая вызывала бы такие жаркие дебаты как легендарная «точка G». Действительно ли она существует или это просто миф, в существовании которого мы сами себя убедили? «Умная» разбирается.

Многие сомневаются в самом существовании этой «точки оргазмов». Возможно, это связано с тем, что в крупном исследовании, опубликованном в 2012 году в Journal of Sexual Medicine, есть вывод о том, что «объективные меры не подтвердили убедительных и последовательных доказательств существования анатомического строения, который можно было бы связать со знаменитой точкой G». Это исследование показало, что они не смогли найти что-либо, используя устройства для визуализации или образцы тканей.

Но не стоит ставить жирный крест на точке G — потому что в исследовании были упущены некоторые важные моменты.

Чтобы разобраться с этим, нужно отправиться к самому началу — моменту, в который точка G вообще была введена в терминологию. Вы можете проследить ее историю до книги The G Spot: And Other Recent Discoveries About Human Sexuality, опубликованной в 1982 году Алисой Кан Ладас, Беверли Уиппл и Джоном Д. Перри . В ней исследователи рассказали об области тела, впервые описанной доктором Эрнестом Грэфенбергом в 1950 году. Они говорили о чувствительной области, которую можно было почувствовать через переднюю стенку влагалища, набухающей при стимуляции.