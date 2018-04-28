В Красноярске скончалась Ариша Грицкова –девочка, которую лечили всем миром

В Красноярске 27 апреля скончалась 13-летняя Ариша Грицкова. Девочку 9 лет от страшной болезни — нейробластомы — пытались спасти волонтёры благотворительного фонда «Добро24» и все неравнодушные люди.

О том, что девочка нуждается в помощи « АиФ на Енисее» впервые написал в январе 2012 года, потом было ещё несколько публикаций. К тому времени Ариша уже три года боролась с раком, который таился в печени. Деньги на лечение — 10 млн рублей собирали всем миром. И чудо произошло. Больше года девочка жила нормальной жизнью, пошла в школу, начала петь. Но в ноябре 2013 болезнь снова дала о себе знать, но уже проявилась опухолью в голове. И всё заново, на этот раз собирали свыше 11 млн рублей. А потом ещё и ещё. Но болезнь безжалостно съедала эту стойкую и добрую девочку. Год назад все поняли, что Арина начала уходить. А потом вдруг встала! Сходила на 9 мая на парад, ожила. Подарила родным время. Тогда волонтёры благотворительного фонда начали организовывать съёмки клипов с её исполнением. Студия Vi-ART-studio сделала клип на песню «Алый цветок».

«Ариша с нами с самого первого дня существования фонда, — делиться болью Ольга Абанцева, представитель «Добро24». — Мы видели, как она росла, какой смелой, героической и лучезарной девочкой была. Это очень больно, когда уходит ребенок, который подарил столько света тысячам людей, открыл им самих себя. Ариша показала, многим, где у них находится сердце. Для нас это большое горе. И мы может сейчас только одно — разделить слезами и печалью это горе вместе с семьей Ариши и теми, кто прикипел к ней всей душой. И хранить тот свет, что она нам всем подарила».

«АиФ на Енисее» выражает соболезнование родным и близким девочки.