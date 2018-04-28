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Большинство квасов можно пить без опаски
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Большинство квасов можно пить без опаски 

Доктис 50 минут назад
Время пить квас! Какой из множества выбрать, чтобы он был вкусным и безопасным? Специалисты Росконтроля провели выборочную экспертизу.
В контрольную закупку попали семь марок кваса: «Никола», «Очаковский», «Русский дар», «Царские припасы», «О'кей», «То, что надо!» и «Наша семья. О!». Хорошая новость: подавляющее большинство образцов признаны настоящим квасом, отвечающим рецептуре, с соответствующим маркировке составом и безукоризненными по части безопасности.
Больше всего баллов набрал «Очаковский» квас. Совсем ненамного отстал от него бренд «Царские припасы», — правда, в нем содержание этилового спирта самое высокое из всех проверенных: целых 1,2%! Такой градус допустим для кваса, но все же это стоит учесть водителям. В среднем процент алкоголя в образцах составил 0,4−0,7%.
С некоторыми оговорками эксперты рекомендовали к употреблению квас «Никола» и «О’кей»: в них обнаружена лимонная кислота, не указанная на этикетке.
А вот напиток бренда «То, что надо!» полностью разочаровал специалистов. По сути, это вообще не квас: в составе присутствует не только лимонная кислота, но и искусственные подсластители. Кроме того, он попросту опасен: показатель КМАФАнМ (микробной обсемененности мезофильной микрофлорой) у него в 450 раз выше нормы! За это продукт попал в черный список.
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