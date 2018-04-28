Ещё
Дорогие жители района Некрасовка! Примите самые тёплые поздравления с наступающим 1 мая — Днём Весны и Труда!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дорогие жители района Некрасовка! Примите самые тёплые поздравления с наступающим 1 мая — Днём Весны и Труда! 

Управа района Некрасовка 36 минут назад
Фото: Управа района Некрасовка
Как бы ни менялось во времени его название, но он остаётся для нас светлым праздником Весны и Труда.
Эти два понятия никогда не потеряют своей значимости. От весны, которая задаёт новый ритм жизни, мы всегда ожидаем добрых перемен, связываем с ней надежды на обновление. И твёрдо знаем, что только упорным трудом и может быть создано наше будущее, благополучие всех и каждого.
Весна и Труд дают новые силы и объединяют разные поколения. Этот весенний праздник наполнен солнечным светом и теплом, отмечен особым чувством солидарности всех, кто своими руками создает будущее, кто любит работать. Наше общее стремление достойно трудиться, обеспечить лучшую жизнь для детей, внуков, близких людей, жить в мире и согласии служит надежным фундаментом для благополучия наших семей, а наши общие достижения делают жизнь лучше и создают уверенность в завтрашнем дне.
Желаю вам мирного труда, крепкого здоровья, благополучия в каждом доме и доброго весеннего настроения. Пусть оптимизм и вера в лучшее никогда не покидают вас!
Глава управы района Некрасовка Е. С. Хромова
Управа района Некрасовка: последние новости
Крестный ход в честь жен-мироносиц прошел в Некрасовке В библиотеке на Рождественской провели эколого-краеведческое путешествие О праздновании Светлой Седмицы рассказали в центре соцобслуживания Некрасовки
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях79
Горячая киевлянка бегает голышом и плавит снег55
51-летняя Холли Берри сверкнула обвисшей грудью6
Пынзарь показала фото, которые прятала от мужа1
Света Букина показала секси-фигуру после вторых родов
Видео
05:10
Что случится, если есть по три яйца в день
Еда
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
49:43
Хабенский рассказал, как пытался спасти жену
Звёзды Шоу-бизнес
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:00
Валерия оправдалась за дорогой подарок от детей
Звёзды
00:51
8-месячный чиновник возмутил прокуратуру
Дети
00:15
Волочкову раскритиковали за «уши спаниеля»
Звёзды
01:37
Российская певица о связи с Депардье: Я счастлива
Звёзды Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение