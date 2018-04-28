Дорогие жители района Некрасовка! Примите самые тёплые поздравления с наступающим 1 мая — Днём Весны и Труда!

Как бы ни менялось во времени его название, но он остаётся для нас светлым праздником Весны и Труда.

Эти два понятия никогда не потеряют своей значимости. От весны, которая задаёт новый ритм жизни, мы всегда ожидаем добрых перемен, связываем с ней надежды на обновление. И твёрдо знаем, что только упорным трудом и может быть создано наше будущее, благополучие всех и каждого.

Весна и Труд дают новые силы и объединяют разные поколения. Этот весенний праздник наполнен солнечным светом и теплом, отмечен особым чувством солидарности всех, кто своими руками создает будущее, кто любит работать. Наше общее стремление достойно трудиться, обеспечить лучшую жизнь для детей, внуков, близких людей, жить в мире и согласии служит надежным фундаментом для благополучия наших семей, а наши общие достижения делают жизнь лучше и создают уверенность в завтрашнем дне.

Желаю вам мирного труда, крепкого здоровья, благополучия в каждом доме и доброго весеннего настроения. Пусть оптимизм и вера в лучшее никогда не покидают вас!

Глава управы района Некрасовка Е. С. Хромова