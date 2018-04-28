«Посылаю вам денег, купите мне билеты». Маленькая история про Ваню, лотерею, Путина и веру в чудеса

11-летний Ваня Полуянов очень скучает по бабушке — недавно его родители купили в ипотеку квартиру в Кудымкаре. А бабушка осталась в Веселом мысе. Ваня видится с ней только по выходным — дорога неблизкая и проселочная — а хотел бы чаще. Мальчик взял жилищный вопрос бабушки в свои руки — и написал письмо президенту Владимиру Путину . Но не просто попросил у него квартиру, а отправил тысячу рублей… на лотерейные билеты.

С самых ранних лет Ваня очень любит бабушку Надежду Александровну, и хочет, чтобы она переехала из Веселого мыса поближе к ним, в Кудымкар

— Я посылаю вам денег и хочу, очень очень с вашей легкой руки купить мне лотерейные билеты с г. Москвы и прислать мне обратно, — написал Ваня (орфография и пунктуация сохранены. — Прим.ред.). — может я выиграю квартиру и бабушка приедет жить к нам рядом.

Поэтому Ваня написал письмо президенту

Корреспондентам 59.ru удалось найти маму и бабушку мальчика, которые рассказали о жизни своей семьи, и о том, как Ване пришла идея обратиться к президенту. По словам женщин, раньше вся их большая семья жила в Веселом мысе, но пять с половиной лет назад, когда Ваня пошел в первый класс, он, его сестра и родители переехали в Кудымкар.

В нем он попросил президента прислать ему лотерейные билеты — мальчик надеется выиграть квартиру для бабушки

— Сначала мы снимали квартиру, а потом купили свою в ипотеку. К сожалению, забрать бабушку Вани, мою маму, у нас возможности нет, да она и не одна живет — на ней мой отец, бабушка и брат, который попадал в аварию, и теперь не совсем здоров, — объясняет мама Вани, школьная учительница Людмила. — Конечно, Ваня и его сестра Алиса очень скучают по бабушке. Она для них лучшая подруга — они и поиграть с ней могут, и с горки покататься, и за грибами-ягодами сходить. Видимо, из-за этого Ваня с бабушкой и решили написать письмо президенту. Бабушка у нас умеет верить в чудеса, и дети, благодаря ей, тоже.

О том, что Ваня с бабушкой Надеждой Александровной написали письмо, долго время не знал никто — полтора месяца это было их общим секретом.

Ваня решил, что лотерейные билеты из Москвы будут более выигрышными, чем те, что куплены в Перми или Кудымкаре

— 18 марта, в день выборов Ваня мне сказал: «Давай, бабушка, напишем письмо Путину. Попросим, чтобы он нам в Москве купил лотерейные билеты, ведь в Москве больше выигрывают. По телевизору так показывают. А у нас же тут ничего не выигрывают — ни в Кудымкаре, ни в Перми», — вспоминает Надежда Александрова . — Я говорю: «Так-то совестно писать». Ну ладно, потом все же решили и написали. Отправили, смотрим нам уже звонят. Мама Вани, когда узнала, аж глаза опешила, ругается: «Вы, что, дурные, что ли?! Зачем вы написали?» Ванька аж заболел, так стал переживать, видимо. Зачем его отругали? Мы ведь не украли ничего, мы только попросили лотерейные билеты и ничего больше. Деньги на них, 1000 рублей, дала я. Мы их отправили вместе с письмом 19 марта.

Бабушка и внук написали письмо 18 марта, но полтора месяца об этом никто не знал

Мама Вани добавляет — сначала, конечно, поругала: «Прославили на весь город». Но сейчас уже не сердится, понимает, что ничего плохого не сделали.

То, что дом бабушки находится далеко от Кудымкара — не единственная проблема. Дом Надежды Александровны очень старый, гнилой и держится, как говорится, на честном слове. Чтобы веранда здания не упала, ее подперли брусьями.

Надежда Александровна рассказала, что ее дом не только далеко расположен от места, где живут дети и внуки, но и стал очень ветхим — зданию уже 100 лет — Нам, конечно, нужен новый дом. Этот уже сто лет стоит. Его привезли из соседней деревни Таскай, которая уже давно не существует. Дом настолько холодный, что в голбце (так называют подвал, — прим.ред.) овощи зимой замерзают. Да и в поселке ничего не осталось: ни больницы, ни школы, ни детского сада, ни клуба. Все, кто может, уезжают отсюда. У нас на это денег нет. Моя пенсия — восемь тысяч, три из них отдаю невестке в качестве алиментов, сын их пока платить не может, — вздыхает Надежда Александровна. — Внуки тоже переехали в город, скучают, просят, чтобы и мы туда перебрались, говорят: «Бабушка, давай, поедем с нами. У нас под окнами стоит домик, хорошо бы, если ты там жить стала». А я ему отвечаю «Куда же мне, на мне три инвалида. Да и где денег взять? Была бы возможность, давно бы перевезла всех в Ивуково (пригород Кудымкара, — прим.ред.) Тогда бы вы смогли ко мне приезжать, когда захотите».

Надежда Александровна всю жизнь проработала в селе: была продавцом, санитаркой в больнице. Ее муж тоже не чурался никакой работы.

В поселке Веселый мыс, где живет Надежда Александровна, ее муж и сын, нет нормальной дороги

— В 90-е годы я хотел построить новый дом, но как начали колхозы распадаться, думать об этом перестал — не до того было, нужно было выживать. А потом уже возраст, болезни, — говорит Василий Николаевич Старцев, муж Надежды Александровны. — О том, что жена с внуком Путину письмо написали, я и не знал, они это без меня придумали.

Надежда Александровна уже выигрывала в лотереях.

Здесь не работает ни школа, ни детсад, ни больница, ни клуб. Все, кто может, уезжают из Веселого мыса

— Я часто покупаю лотерейные билеты. И они всегда выигрышные. Помню, в 80-годы выиграла 100 рублей! У меня зарплата в те годы была 60 рублей. На выигрышные деньги я купила золотые сережки, которые сейчас отдала внучке Алисе. В те времена 100 рублей — это были деньги! Сейчас в выигрышах бывает и 100 рублей, и 200, и 300. Даже сейчас в сумке лежит выигрышный билет, не помню, правда, на какую сумму.