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Браки в России будут заключать по новым правилам
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Браки в России будут заключать по новым правилам 

Legal.Report 1 час назад
Минюст России представил проект нового Административного регламента государственной регистрации актов гражданского состояния, призванный заменить нынешний регламент ЗАГСов, который начал действовать лишь в начале этого года (об этом читайте на Legal.Report здесь).
Регламент разработан с учетом наделения функциями ЗАГС многофункциональных центров. Также в нем учитывается предусмотренное законом изменение с 2020 года процедуры подачи документов для заключения брака через портал госуслуг, которыми исключается подача одновременно с «виртуальным» заявлением других электронных документов.
Устанавливается, что регистрация рождения, расторжения брака на основании решения суда, усыновления или смерти и выдача заявителю соответствующего свидетельства производятся в день обращения при условии предъявления всех оформленных надлежащим образом документов. Регистрация заключения или расторжения брака ‎ (по взаимному согласию супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей) и выдача заявителю свидетельства производятся по истечении месяца со дня подачи заявления. Дата и время заключения или расторжения брака устанавливаются по согласованию с заявителями и указываются на заявлениях.
По совместному заявлению лиц, вступающих в брак, этот срок может быть изменен руководителем органа, предоставляющего госуслугу, при наличии уважительных причин. Срок может быть уменьшен или увеличен не более чем на месяц. При наличии особых обстоятельств — беременности, рождения ребенка, непосредственной угрозы жизни одной из сторон и других особых обстоятельств — брак может быть заключен в день подачи заявления.
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