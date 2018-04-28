51-летняя Холли Берри раскрыла свой главный секрет красоты

Холли Берри будто умеет останавливать время! В этом году голливудской звезде исполняется 52 года, но многие молодые девушки с завистью смотрят на ее стройную и спортивную фигуру. Секретом своей удивительной молодости и красоты звезда решила поделиться со всеми. Сегодня она выложила в Instagram рецепт, который сможет повторить каждая женщина, ведь он не требует больших финансовых затрат.

«Хочу поделиться с вами своим секретным оружием, которое помогает мне бороться с временем, а также выглядеть и чувствовать себя моложе, чем я есть, — написала звезда. — Мой секрет — бульон на косточке. Он варится на костях, которые нужно кипятить минимум 8 часов. Но я люблю томить бульон в горшочке не менее 24 часов. Нужно дождаться, пока косточки не начнут выделять желатин-коллаген и микроэлементы, которые поддерживают иммунную систему, и помогают поддерживать здоровье суставов, костей, связок и сухожилий, а также волос и кожи».

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Конечно, для приготовления полезного бульона нужно использовать хорошее мясо животных, которых выращивали только на натуральных кормах. «Лучше всего подходит говядина, ягненок, бизон и органические куриные кости, — считает Холли. — Дичь, вроде оленины или антилопы, тоже великолепный вариант. Вы можете просто выпить бульон или добавить немного соли, молотого перца и измельченного чеснока. Конечно, этот рецепт может показаться странным, но определенно стоит того и приблизит вас к желаемому результату».

Холли также поделилась с подписчиками упражнением, которое помогает ей сохранять тонкую талию и плоский живот. Упражнение называется «Безумная восьмерка», и для его выполнения придется прибрести большой мяч: «Сделайте восемь отжиманий над мячом, затем прыгните так высоко, как можете. После этого сразу же сделайте восемь приседаний так, чтобы ваши ягодицы касались мяча. После этого повторите все то же самое, только семь раз, затем шесть и так далее до одного раза».

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Холли Берри уже не первый раз делится секретами своей красоты. Звезда не скрывает, что идеальная фигура — это тяжелый труд. Актриса занимается в тренажерном зале пять раз в неделю. Много времени она уделяет упражнениям на укрепление ног и мышц ягодиц. Актриса легко отжимается, а также не прочь побоксировать. На такое количество тренировок необходимо большое количество энергии, которую Берри черпает из правильного питания. В ее рационе много жиров, достаточное количество белков и очень мало углеводов.

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