Восстановлен дом купца Шлякова в Ростове

Сотрудники регионального департамента охраны объектов культурного наследия провели комиссионную проверку и приемку выполненных реставрационных работ на доме купца И. А. Шлякова в Ростове. Особняк, которому присвоен статус памятника федерального значения, построен в середине XIX — начале XX века.

Первый его владелец, купец Шляков, был известен своей просветительской и благотворительной деятельностью. В доме часто собирались деятели искусства и культуры. После революции здание было приспособлено под коммунальное жилье и долгое время находилось не в лучшем состоянии.

— Ремонтно-реставрационные работы на этом объекте стартовали в 2016 году, — рассказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Дмитрий Турбин. — За прошедшее время восстановили фасады здания, в том числе и архитектурно-лепной декор, декоративную кованую решетку, сделали гидроизоляцию, провели инженерные сети, отремонтировали кровлю, слуховые окна, печные трубы, а также интерьер помещений. Все работы выполнены качественно и в полном объеме.

Средства на восстановление особняка были выделены из федерального бюджета. Контроль за качеством работ осуществлялся в постоянном режиме.