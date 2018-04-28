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Восстановлен дом купца Шлякова в Ростове
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Восстановлен дом купца Шлякова в Ростове 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Сотрудники регионального департамента охраны объектов культурного наследия провели комиссионную проверку и приемку выполненных реставрационных работ на доме купца И. А. Шлякова в Ростове. Особняк, которому присвоен статус памятника федерального значения, построен в середине XIX — начале XX века.
Первый его владелец, купец Шляков, был известен своей просветительской и благотворительной деятельностью. В доме часто собирались деятели искусства и культуры. После революции здание было приспособлено под коммунальное жилье и долгое время находилось не в лучшем состоянии.
— Ремонтно-реставрационные работы на этом объекте стартовали в 2016 году, — рассказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Дмитрий Турбин. — За прошедшее время восстановили фасады здания, в том числе и архитектурно-лепной декор, декоративную кованую решетку, сделали гидроизоляцию, провели инженерные сети, отремонтировали кровлю, слуховые окна, печные трубы, а также интерьер помещений. Все работы выполнены качественно и в полном объеме.
Средства на восстановление особняка были выделены из федерального бюджета. Контроль за качеством работ осуществлялся в постоянном режиме.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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