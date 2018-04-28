М-мотивация: как тренируются звезды с идеальными фигурами?

Как тренируется муза Ральфа Лоурена Валентина Зеляева, в чем секрет идеальной фигуры Веры Брежневой и сколько нужно заниматься, чтобы накачать пресс, как у Полины Киценко ? Звездыне красавийы поделились с BeautyHack своими маленькими секретами.

Модель, владелица салона красоты Inhepe Beauty Zone (@INHYPE.BEAUTY) Анастасия Решетова в отличной физической форме. Фото с красивым рельефным прессом — отличный мотиватор для многих. Своими секретами хорошей фигуры Анастасия делится не только в Instagram. В прошлом году модель написала книгу-тренер о том, как изменить свою жизнь и тело «Сегодня я проснулась другой». В интервью BeautyHack Анастасия призналась:

«Сейчас я занимаюсь меньше, чем хотелось бы. Стараюсь делать упор на кардиотренировки, чтобы жировая прослойка уменьшилась. Система такая: три раза в неделю — кардио, два дня в неделю «прокачиваю» мышцы рук и ног».

Вера Брежнева

Остается только догадываться, как Вере удается успешно совмещать личную жизнь, материнство, карьеру, добрые дела и при этом всегда и везде находить время на спорт:

«Раньше я занималась спортом пять раз в неделю. Увы, сейчас могу себе позволить максимум три. Сократив количество занятий, я вынуждена была сократить количество еды. Диет я не придерживаюсь — стараюсь питаться правильно, включая в рацион максимально полезные продукты.

Из тренировок предпочитаю силовые упражнения на разные группы мышц. Иногда занимаюсь пилатесом.

Кардионагрузка и растяжка — обязательные элементы тренировок. Обожаю ходьбу! Во время поездок всегда беру с собой кроссовки и много хожу пешком. Иногда занимаюсь в гостинице, не выходя из номера. Для этого мне вообще ничего не нужно, кроме коврика или полотенца. Главное — желание.

Приучать себя к тренировкам нужно постепенно. Выделяйте для начала по пять минут в день. За это, казалось бы, короткое время можно много всего успеть: и пресс покачать, и в планке постоять. Можно даже несколько статичных упражнений сделать, которые дадут результат.

Лично для меня главная мотивация в жизни — отражение в зеркале. Если я перестану себе нравиться, начну заниматься с утроенной силой и проводить больше времени в зале.

Своих дочерей я тоже понемногу приучаю к спорту и здоровому образу жизни. И делаю это личным примером. На некоторые тренировки мы ходим вместе. Сара любит занятия с элементами гимнастики — с растяжкой, прыжками. Соне 15, она взрослая девушка, поэтому ей уже можно и нужно поддерживать и совершенствовать форму. С раннего детства мои дочери видят, как я занимаюсь на домашнем тренажере, поэтому для них спорт — это норма».

Вопрос, как ведущей программы «Едим дома» удается постоянно готовить и не поправляться, волновал многих. Юлия Высоцкая поделилась своим секретом с читателями BeautyHack:

«Я бегаю и, действительно, люблю это. Когда есть возможность, отправляюсь на пробежку. Последние полгода были очень интенсивные в плане работы, да и сейчас график устроен так, что удается побегать только 2-3 раза в неделю. Для меня это несвойственно, и мне этого мало.

Мне доставляет удовольствие пробежать 12-15 км, я точно знаю, что мне это полезно, для меня этого своего рода медитация. Слава Богу, и колени, и спина, и суставы это позволяют. Бег — это мое!

Еще я плаваю, но не как пловец, — это скорее аквааэробика. Занимаюсь пилатесом на станке allergro. Был период, когда почти каждый день занималась «горячей» Бикрам йогой. Трудно, это вызов себе, но когда тренировка заканчивается, то чувство удовлетворения и самоуважения ни с чем не сравнить. Были перерывы и возращения к Бикрам йоге. Сейчас снова случился двухмесячный перерыв. Но очень надеюсь, что со следующей недели снова вернусь на коврик.

Вообще физическая нагрузка должна быть у меня каждый день. Если съемочная смена начинается в 8 утра, то я встаю в 6 и хотя бы успеваю сделать планку и принять ледяной душ. Физическая нагрузка совершенно необходима не только для поддержания формы, но и для эмоционального фона. Ведь у женщины он часто зависит от того, есть ли у нее претензии к своему внешнему виду, насколько ее удовлетворяет то, что она видит в зеркале. Это важно, поэтому я стараюсь держать этот момент под контролем и получать удовольствие и от процесса, и от результатов».

Kristina Si Певица Kristina Si — «хозяйка» красивого рельефа. Редактору нашего проекта она рассказала, что каждый раз перед выходом на сцену качает пресс и не любит ограничивать себя в еде:

«Если только в хлебе — у меня такое строение, что от мучного может появиться «животик». Я ем все, что хочу, но отрабатываю вкусности в спортзале. Заниматься приходится, конечно, с двойной силой.

Вообще, женские животики должны быть, чуть-чуть, но должны быть. Это привлекательно».

Не так давно «ангел» стала мамой, подарив летом Джэйсону Стэтхему сына. За время беременности модель достаточно много набрала. Хейтеры тут же бросились обсуждать «расплывшуюся» талию и бедра. Но не прошло и года после родов, а Рози снова в строю (последние фото в Instagram — прямое тому подтверждение.

«Я не загоняюсь по поводу питания — никогда не хотела быть той несчастной девушкой, которая в ресторане ковыряет вилкой листики салата. Дома я предпочитаю простую, органическую еду. На завтрак могут быть отварные яйца или яичница со шпинатом; на обед — протеины (палтус, индейка, курица) и много-много овощей, свежих или пассированных. Но я запросто могу пойти с друзьями в итальянский ресторан Madeo в Лос-Анджелесе и съесть картошку фри (но при условии, что на следующий день у меня не будет съемки в бикини). Конечно, я стараюсь не есть сладкого, но не могу жить без хлеба и хорошего пудинга.

Я — фитнес-фанат! Обожаю занятия по системе Body by Simone (Авторские занятия от профессиональной балерины Саймон де ла Ру — микс танца, йоги и аэробики, в результате которых тело становится сильным и гибким, — прим. редакции). Я представляю себя Джейн Фондой и отрываюсь под Игги Азалию (обожаю трек Fancy), Кэлвина Харриса и Дрейка. В Лос-Анджелесе обычно занимаюсь 4-5 дней в неделю, по утрам. Разминаюсь прыжками на батуте или на скакалке. Также мне нравится пилатес и виньяса-флоу йога (Один из видов хатха-йоги, который предполагает плавный переход от динамичных движений к статичным позам — и так по кругу, — прим. редакции). Если я нахожусь в Лондоне, занимаюсь у своего брата Тоби в фитнес-центре Bulgari Hotel в Найтсбридже, а если в Нью-Йорке — с персональным тренером Джастином Гельбандом (Justin Gelband), который тренирует практически всех «ангелов»».

Актриса и бывшая солистка группы «Reflex» Женя Малахова обожает фитбокс. О своем пристрастии к спорту и любимых фитнес-направлениях она рассказала в интервь:

«Я отношу себя к спорт-маньякам, поэтому с самого утра бегу в зал. Не просто потому, что мне нравится быть стройной, для меня это не главное. Я считаю, что спорт — это механизм, который помогает тебе быть в хорошем настроении. Происходит какой-то правильный выброс адреналина в кровь, поэтому если я просыпаюсь и вижу на улице плохую погоду, знаю, что сейчас все исправит спортзал. И выхожу с занятий уже совсем в другом настроении.

Спорт в моей жизни очень разный — занимаюсь не только кардио, но и в зале с тяжелыми или легкими весами. Моя самая большая любовь — фитбокс. Когда-то давно я случайно попала в один спортзал, он находится на Щукинской. Несмотря на то, что сейчас я живу очень далеко от него, продолжаю ездить туда к определенному тренеру Ларисе. И считаю, что она преподает эти уроки идеально! У нее всегда так много людей, поэтому нужно приезжать хотя бы минут за 10, чтобы встать на хорошее место и все видеть».

Модель Наташа Поли говорит:

«Я не особый фанат спортивных тренировок. Но заставляю себя ходить в тренажерный зал как можно чаще (желательно каждый день), особенно после рождения ребенка. В гостиницах всегда беру себе персонального тренера — это и веселее, и от каждого я учусь чему-то новому. Для меня главное, чтобы было весело. Кикбоксинг, например. Вот это я люблю!»

Ксения Сухинова

Отвечая на вопросы основательницы BeautyHack Кати Доманьковой «Мисс Мира 2008» Ксения Сухинова призналась, что ей сложно найти время на спорт. Глядя на нее строынйе ноги в клипе Димы Билана , так не кажется:

«Из-за частых перелетов я не могу похвастаться регулярным графиком тренировок. В Москве хожу в PRO TRENER и Pride Club. Благодаря PRO TRENER я полюбила тренировки на открытом воздухе, во время которых сжигается больше калорий. Мой тренер Дмитрий Озерский показал пару упражнений, которые можно делать самой, не используя тренажеры. Сегодня моя цель — восстановить спортивный режим.

Раньше я занималась биатлоном, а сейчас продолжаю зимой кататься на лыжах. Нет ничего лучше, чем встать в 7-8 утра, прокатиться на лыжах 5-10 км и насладиться при этом прекрасной погодой. Приятным бонусом к такой прогулке будет подтянутое тело. Мне достаточно 7 часов, чтобы выспаться, поэтому утром я просыпаюсь без труда».

Полина Киценко

Основатель знаменитого марафона «Бегущие сердца» Полина Киценко — один из самых дисциплинированный фитнес-адептов:

«Фитнесом я занимаюсь с 18 лет. Но желание попробовать себя именно в любительском спорте проявилось лишь после знакомства с правильным тренером. В прошлом лыжник, он предложил outdoor-тренировки: бег и беговые лыжи (благо лыжероллерная трасса в Одинцово находится недалеко от моего дома). Я никогда не могла похвастаться идеальным здоровьем, но, как только начала заниматься на свежем воздухе, забыла о вечно мучившем меня артрите и хронически больном горле.

Моим первым серьезным стартом стал лыжный марафон в Санкт-Морице, куда я зачем-то потащилась после всего месяца тренировок, владея лишь стилем лыжного хода. Будучи человеком, который даже пешком не мог пройти шесть километров без одышки, я проехала 42 км и ни разу не остановилась. Вот что делают адреналин и воля к победе!

Я понимаю, что людям, которые следят за мной в Instagram, кажется, что спорт для меня — это все. На самом деле большую часть времени я провожу в офисе, покидаю который обычно в 21:00. А спортом занимаюсь только утром по два часа».

Валентина Зеляева

Топ-модель, муза Ральфа Лорена и хозяйка мотивирующего аккаунта о здоровом питании Валентина Зеляева рассказала Beautyhack, за что любит йогу (именно она — один из секретов ее стройности):

«Мой способ поддержания формы — йога. У меня нет предпочтений на какую йогу ходить. Рядом с домом находится Jivamutki — по утрам посещаю эту студию. На йогу я смотрю только как на комплекс упражнений для растяжки и способ достигнуть глубокой медитации после урока. Никаких религиозных нитей в моей любви к ней нет».