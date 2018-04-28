Мамин опыт: у моего сына был баланопостит

Опасные эксперименты

А ведь я всего лишь отвернулась, чтобы принести памперс! Малыш увлечённо изучал своё тело, погрузив палец прямо под крайнюю плоть. Ещё и ногти четыре дня не стригли… Я потащила юного исследователя в ванную и, как всегда, не открывая головку, но капнув сверху гель, аккуратно подмыла его, надеясь, что всё обойдётся.

Не обошлось. На следующий день сын затемпературил, а вечером расплакался, пописав. В подгузнике расплылось пятно гноя, а пенис заметно опух. «Уплотнение! Опухоль! Промедление чревато!» — паниковал дед бедняги, а бледный муж молча обнимал сына. На семейном совете мужское большинство решило не ждать до утра, а прямо сейчас вызвать скорую.

Первая помощь

Приехавшая бригада, две женщины, промыли повреждённый орган Мирамистином и успокоили: такое у мальчиков случается нередко и называется баланопоститом. Немного опух, крайняя плоть покраснела — «а что вы хотите при воспалении?» Писать больно, потому что из-за припухлости мочеиспускательный канал пережат. Ничего критичного, но вот гной — повод насторожиться: вдруг перейдёт в мочеполовую инфекцию? Собираемся в больницу.

В приёмном отделении мы перво-наперво сдали анализы. Через десять минут в бокс заглянул хирург, осмотрел больного и предупредил: анализ мочи может показать инфекцию, но проблема — снаружи, а не внутри. Паниковать и лежать в больнице не надо, а вот лечением заняться придётся. Впрочем, на два дня нас всё же госпитализировали, обнаружив гнойный отит (беда не приходит одна). И тут мы растерялись…

Кто в лес, кто по дрова

Что для вас самое тяжёлое в материнстве? Невозможность спланировать день? Неуправляемые детские истерики? Всё это меркнет по сравнению с противоречивостью медицинских рекомендаций. Взять то же ОРВИ: один педиатр пропишет «фероны» и антибиотики «на всякий случай», другой — запретит Мирамистин в горло и выпишет ингаляции с минералкой, третий прикажет выкинуть небулайзер и лечиться исключительно Орвиремом, единомышленники Комаровского категорично скажут: «Увлажнить, поить — и больше ничего!», а у гомеопатов — там свои пляски с бубном.

Вот и при баланопостите так же. Хирург из приёмного отделения прописал:

5-минутные ванночки с лавровым листом или марганцовкой 6–7 раз в день, промокнуть стерильной салфеткой и нанести мазь Левомеколь, после выздоровления — показаться к хирургу, впредь подмывать по-прежнему, не оголяя головки.

Педиатр инфекционного отделения покачала головой и назначила:

никаких ванночек, только промывания Фурацилином после каждого мочеиспускания, Левомеколь или Банеоцин жирным слоем, никаких памперсов, приоткрывать головку во время промывания.

Частный педиатр схватилась за голову: зачем нужен морально устаревший Фурацилин, который сушит слизистую и почему в больнице не вывели головку? Ей это удалось без особых проблем, а сын даже не пискнул, — зато в наших с мужем глазах читался ужас.

Старый врач долго рисовала и объясняла. По её мнению и опыту, оттягивать крайнюю плоть обязательно нужно, иначе дело может закончиться обрезанием! Смёгма — замечательная среда для инфекций. Микроскопическая ранка перерастает в воспаление, а во время заживления образуются спайки (не путать с их более «нежными» братьями — синехиями, которые проходят сами) крайней плоти с основной частью органа. Вот так физиологический фимоз рискует перерасти в обычный. Тогда в более старшем возрасте не обойтись без операции!

Её список рекомендаций лишь частично совпадал с прежними назначениями:

Ванночки из сильного раствора марганцовки не больше 3 раз в день. Наносить Левомеколь под крайнюю плоть, натягивая её так, чтобы мазь ровным слоем разошлась вокруг головки. Памперсы не повредят. После выздоровления во время подмывания плавно открывать всё, что откроется. Никаких резких движений: может произойти спазм, головку пережмёт, и придётся бежать к хирургу. Раз в неделю после тёплой ванны капать под крайнюю плоть вазелиновое масло — для профилактики спаек.

Ей вторила ЛОР, случайно узнав о нашей напасти: «Это всё ваш папа виноват! Должен понимать, как с писюном обращаться надо, открывать головку необходимо, сами запустили!» Тем временем сыну понемногу становилось лучше. Он уже не плакал, опухоль спала, гной исчез, да и зуд прекратился. На четвёртый день осталось лишь небольшое покраснение, и с ним мы отправились к хирургу районной поликлиники.

Мужчина осмотрел выздоравливающего малыша и раскритиковал всех предыдущих советчиков, чему я уже ни капли не удивилась:

Вместо марганцовки и фурацилина — отвар ромашки: он не только снимет воспаление, но и успокоит зуд. Сверху слоя Левомеколя прикреплять кусочек бинта. Головку не открывать, подмывать аккуратно, и вообще «ничего там не трогайте!».

Кто прав?

Тяжело, когда мнения врачей расходятся, а принимать решение нужно родителям. Сын полностью поправился, хотя схему лечения мы меняли несколько раз. А значит, и ромашка, и Фурацилин, и марганцовка эффективны, пусть и со своими особенностями. Другой вопрос — что делать дальше. Мы уже не так категорично смотрим на открывание головки раньше времени, но и лезть «туда» лишний раз лично мне — страшно. И всё же теперь я подмываю мальчика более тщательно, стараясь отодвинуть крайнюю плоть до состояния «тюльпана», а совет с вазелиновым маслом кажется мне разумным и безопасным.

А что вы думаете об интимной гигиене мальчиков?