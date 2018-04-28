В Конюшенном дворе в Ростове завершен очередной этап ремонтно-реставрационных работ 

Сотрудники департамента охраны объектов культурного наследия приняли очередной этап работ по восстановлению Конюшенного двора в Ростове.
— Проведена реставрация кирпичной кладки стен и перегородок, воссоздана штукатурная отделка, отремонтированы интерьеры внутри здания, восстановлены стены, потолки, полы, конструкции лифтовых шахт, лестниц, инженерные сети, сделана отсечная гидроизоляция наружных стен, — рассказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Дмитрий Турбин. — Все сделано согласно регламенту, нареканий нет. Финансовые средства выделены в рамках федеральной целевой программы «Культура России».
Восстановление здания из руин — сложный и трудоемкий процесс. Он начался в 2013 году и проходит поэтапно.
— Нам повезло, что к началу нашей работы какая-то часть стен с окнами еще осталась. По аналогии с ними мы восстановили и остальные, — отметила главный архитектор проекта Наталия Туманова. — На одной из стен XVII века сохранился оконный проем с наличниками и так называемым кокошником, его мы просто привели в надлежащий вид. Много было сделано за прошедшие годы, но впереди еще большая работа.
Сейчас корпуса восстановлены, четко видны очертания двора. В планах — проведение внутренней отделки. Согласно проекту забор будет прозрачным, из специального поликарбоната.
Конюшенный двор, построенный в XVII — XVIII веках, в свое время был очень важной хозяйственной единицей ростовского Архиерейского двора. Строительство данного объекта связывают с именем митрополита Иоасафа Лазаревича. Здание представляло собой постройку четырехугольной формы с большим внутренним двором и колодцем в его центре. Объект был двухэтажным и состоял из четырех корпусов, где не только размещались экипажи, но и жили конюхи. В 1835 году постройка была передана военному ведомству, и какое-то время там находились военные казармы, склады. После этого Конюшенный двор долгое время оставался без хозяина и без присмотра, от чего и начал разрушаться.