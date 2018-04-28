Американский комик сломал достоинство во время секса и написал об этом книгу

Популярный в узких кругах комик Росс Асдурян рассказал о необычной травме, которую он получил при интимных обстоятельствах. Мужчина порвал во время секса мышцы полового органа, что вдохновило его написать целую книгу о своем физическом и моральном восстановлении.

В книге «Сломанный банан» рассказывается о молодом парне, который получил, по его словам, «спортивную» травму во время плотских утех. Герой повествования заявляет, что он столкнулся с такой болью, которую оценил бы на «11 баллов из 10». При этом его половая партнерша даже не сразу поняла, что происходит, передает сайт The Stacks.

Те, кто уже ознакомился с новым творением комика, утверждают, что эту книгу делают особенной детали и искренность автора. «Вы чувствуете, что переживаете эту боль вместе с Асдуряном, даже если не хотите этого», — пишут рецензенты.

По словам восторженных критиков, не стоит ожидать от рассказа нескончаемого юмора и пошлых шуток. «Эта книга вовсе не об этом. На самом деле она побуждает задуматься о том, что для вас самое главное в жизни и любви. С каждым из нас могут произойти более страшные вещи, чем потеря полового органа», — добавили они.

Если вы любитель литературы о мастурбации, крови и медицинских процедурах — это книга точно не для вас, говорит один из читателей. Сообщается, что это в значительной степени хороший каламбур для мужчин с умеренной дозой шуток «ниже пояса».

Сам Росс Асдурян говорит, что в данный момент оценивает функциональность своего органа на 80-90%. Впредь парень постарается аккуратней относиться к своему здоровью.