13 вещей, которые необходимо сделать в Хельсинки

Хельсинки — одна из ближайших к России европейских столиц, попасть в которую из Москвы и Санкт-Петербурга не составит особого труда. В этом, казалось бы, небольшом городке спрятано множество удивительных местечек, в которые обязательно нужно заглянуть всем путешественникам. Это и классные кафе, и церкви, напоминающие о русском периоде в истории города, и, конечно же, сауны. Перед вами 13 важных вещей, которые нужно сделать, попав в Хельсинки, чтобы получить яркие впечатления и уйму удовольствия.

Полюбуйтесь на Кафедральный собор

Если вам повезет приплыть в Хельсинки на пароме в темное время суток, вы сразу же заметите белоснежный Кафедральный собор: в ночи он похож на огромный маяк, освещающий путь путешественникам. Этот великан возвышается над крышами финских домов, приковывая к себе восхищенные взгляды туристов.

Храм был построен в XIX веке по приказу императора Александра I в то время, когда финские земли были частью Российской империи, и первоначально носил имя Святого Николая. Собор отличается роскошным внешним оформлением: крышу здания, опирающуюся на колонны, украшают фигуры двенадцати апостолов. Внутри собор отделан более скромно, но и там есть утонченные памятники церковным реформаторам.

Попробуйте Наполеон в кафе Ekberg

Если вы хотите вкусно позавтракать, загляните в кафе Ekberg. Это самое старое заведение города, в котором подают свежую выпечку, печенье и десерты ручной работы. Главная фишка Ekberg — местный торт «Наполеон», который пекут здесь же. К нему можно взять ароматный кофе или горячий шоколад. Кафе, открытое в 1852 году, рассчитано на 90 посетителей, но отыскать свободный столик почти всегда проблематично. Поэтому, чтобы занять хорошее место, приходите к самому открытию.

Прокатитесь по городу на трамваях

Вы приехали в город ранним утром и до заселения в гостиницу еще уйма времени? Как вам идея отправиться в путешествие на трамваях? Смело направляйтесь к остановкам, через которые проходят маршруты 3Т и 3В. Всего за час этот уютный и бесшумный транспорт провезет вас через весь центр города, следуя мимо театров, магазинов, галерей и других интересных достопримечательностей. Билет, действующий в течение 60 минут, можно купить на любой остановке в специальном автомате, рядом с которым висит карта города. Стоимость поездки обойдется примерно в 2 евро.

С середины мая до начала августа в Хельсинки курсирует необычный трамвай-паб, маршрут которого также проходит по центральным улицам и длится около часа. Стоимость билета для одного взрослого составляет 8 евро, за напитки придется заплатить отдельно. Паб на колесах SparaKOFF останавливается на пяти остановках: вы можете смотреть в окно с баночкой холодного пива в руках, не сходя со своего места, а можете выйти на нужной станции или, наоборот, запрыгнуть в трамвай, если в нем есть свободные сидения.

Поднимитесь к Успенскому собору

Успенский собор — самый большой православный храм на территории Северной и Западной Европы, построенный в псевдовизантийском стиле. Во всем его силуэте четко прослеживается русский след: прежде всего об этом напоминают башни из красного кирпича и золотые купола. Собор был возведен в 1868 году на высоком холме, и от его дверей открывается чудесный вид на Хельсинки — отсюда вы сможете посмотреть на весь город. Вход в храм бесплатный.

Прогуляйтесь по Рыночной площади

Всего в нескольких шагах от Кафедрального собора раскинулась главная торговая площадка Хельсинки — Рыночная площадь. Это одно из первых мест, в которое попадают туристы, приехав в старую часть города. Площадь не затихает даже зимой. Местные жители продают здесь свои лучшие товары: свежую рыбу, оленьи рога, деревянные кружки, ювелирные изделия ручной работы, шкуры животных.

Круглый год на площади проходят различные мероприятия: в канун Нового года открывается рождественская ярмарка, а в октябре начинается фестиваль салаки. На рыночной площади установлены ларьки с едой, у которых можно перекусить, а вдоль живописной набережной открыты кафе, в которых непременно стоит попробовать блюда из рыбы, пойманной в прибрежных водах.

Да, вы не ошиблись: памятник великому финскому композитору нужно именно слушать. Необычный монумент, посвященный автору симфонической поэмы «Финляндия», представляет собой конструкцию из 600 стальных труб, которые звучат как музыкальные инструменты, когда по их полостям скользит ветер. Да и выглядит монумент современно и концептуально, несмотря на то, что открылся он более 50 лет назад — в 1967 году.

Насладитесь спокойствием в Часовне тишины Камппи

Если вам наскучит городская суета, отправляйтесь на площадь Наринккатори. Здесь, в самом центре Хельсинки, среди оживленных улиц финской столицы, находится удивительное здание, ставшее результатом слияния инновационных технологий и классического скандинавского стиля.

Речь идет о Часовне тишины — маленьком уголке спокойствия, построенном финскими архитекторами. Толстые стены крошечной часовни выполнены из гнутых еловых реек так, чтобы ни один звук не мог просочиться внутрь. Здание представляет собой прекрасный пример современной финской архитектуры и отличается от других городских построек специфической округлой формой.

Часовня тишины — лучшее место, чтобы погрузиться в свои мысли и отдохнуть от шума. Пройдя через три двери, вы окажетесь в главной комнате, обшитой черной ольхой. Здесь вы найдете деревянные лавочки, на которые можно присесть, и удивительный алтарь с изящным металлическим крестом и маленькой миской.

Подружитесь с Муми-троллями в Moomin café

Финляндию прославили не только интересные места, но и забавные Муми-тролли, известные миру благодаря книгам писательницы Туве Янссон. В Хельсинки открыта сеть из пяти кафе, посвященных этим забавным существам, похожим на бегемотов. Заведения, стены которых украшены изображениями Муми-троллей, приводят в восторг не только детей, но и их родителей. Здесь есть игровые площадки с книгами о сказочных персонажах и небольшие лавочки с сувенирной продукцией. Также в кафе можно подкрепиться десертами и безалкогольными напитками.

Совершите морскую прогулку к крепости Суоменлинна

Хельсинки — приморский город, и водная стихия всегда играла ключевую роль в его жизни. Чтобы защитить границы, жителям приходилось возводить каменные крепости. Одна них была построена шведами в 1748 году после занятия островов, расположенных неподалеку от финской столицы. Так появилась Суоменлинна — гигантское военное сооружение, напоминающее формой звезду.

В это удивительное место, признанное объектом всемирного наследия ЮНЕСКО , можно попасть на пароме, отходящем с Рыночной площади — места, вблизи которого расположен морской вокзал. Дорога займет всего 20 минут. У крепостных стен до сих пор живут люди, но это не мешает туристам любоваться чудесными пейзажами. Здесь разбит зеленый парк и открыто несколько музеев, в том числе Музей игрушек. Есть здесь и подводная лодка, принимавшая участие во Второй мировой войне, которую также могут осмотреть все желающие.

Расслабьтесь в финской сауне

Сделав все важные дела, расслабьтесь в финской парилке. Финляндия — страна, в которой придумали сауну, поэтому подобные заведения всегда были в почете у местных жителей. На территории Хельсинки есть как общественные сауны вроде Hermanni, открытой в одноименном районе, так и необычные дизайнерские проекты — например, Löyly, расположенная на полуострове Хернесаари.

В здании, возведенном из деревянных реек, есть не только традиционная парилка, но и модный ресторан с блюдами из рыбы и оленины, и терраса, с которой открывается роскошная панорама города. Правда, в отличие от других саун, посетить Löyly можно только при наличии купального костюма — нудистов сюда не пускают, чтобы не напугать туристов.

Загляните в ботанический сад Хельсинкский ботанический сад — оазис среди каменных джунглей, в котором собрана уникальная коллекция растений, привезенных из разных уголков Земли. Это старейший научно-исследовательский сад всего северного государства. Изначально он располагался в городе Турку, где его открыл ученый Перу Кольма, но в 1829 году после сильнейшего пожара коллекция была передана Хельсинкскому университету. В сад, заполненный 800 видами растений, лучше приходить после обеда или в непогоду: здесь можно укрыться, когда на улице царит изнуряющий зной или бушует метель, а заодно насладиться единением с природой.

Очутитесь внутри скалы в церкви Темппелиаукио

Каменная церковь Темппелиаукио — одна из самых уникальных финских достопримечательностей. Работа над храмом, который больше напоминает космический корабль, была завершена в 1969 году. Большая часть церкви вырезана в скале — стены сооружения состоят из необработанного гранита, а купол похож на огромную медную крышку, вокруг которой проходит полоса из стекла, пропускающая в здание солнечные лучи. Благодаря прекрасной акустике Темппелиаукио часто становится домом для концертов органной музыки. Но, если вы не готовы проводить здесь много времени, просто загляните внутрь, чтобы получить представление о невероятной архитектуре, которой нашлось место в Хельсинки.

Познакомьтесь с историей Хельсинки в Городском музее

Если вы хотите поближе познакомиться с Хельсинки и его историей, отправляйтесь в городской паноптикум, удостоившийся звания «Музей года — 2017». Новые технологии, создающие виртуальную реальность, вкупе со старыми фотокарточками перенесут вас в прошлое. В пяти зданиях, расположенных в историческом центре, собраны разные экспозиции: от традиционной финской одежды до первых прототипов бытовой техники вроде холодильников и утюгов.