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Как добавить комментарии в формулы Excel
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Как добавить комментарии в формулы Excel 

Chip.ru 46 минут назад
Фото: Chip.ru
Для вставки комментариев в формулы Excel предлагает возможность его непосредственно к самой формуле. Он не отображается в ячейке с результатом формулы, однако виден в строке формул, если щелкнуть на ячейке с формулой.
Для добавления комментария необходимо после формулы ввести пробел, а затем +Ч («комментарий»). Буква «Ч» ставится для русской версии Excel. Комментарий должен быть расположен внутри кавычек.
Простым примером комментария, например, является следующее выражение: «=SUMME (B9:B11) +N («Сметные затраты»)».
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