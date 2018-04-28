Как добавить комментарии в формулы Excel

Для вставки комментариев в формулы Excel предлагает возможность его непосредственно к самой формуле. Он не отображается в ячейке с результатом формулы, однако виден в строке формул, если щелкнуть на ячейке с формулой.

Для добавления комментария необходимо после формулы ввести пробел, а затем +Ч («комментарий»). Буква «Ч» ставится для русской версии Excel. Комментарий должен быть расположен внутри кавычек.

Простым примером комментария, например, является следующее выражение: «=SUMME (B9:B11) +N («Сметные затраты»)».

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