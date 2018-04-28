Когда лучше принимать душ: утром или вечером

У каждого из нас есть определённые привычки и ритуалы, без которых уже невозможно представить повседневную жизнь — всё точно пойдёт наперекосяк. И действительно, кто-то не может проснуться без пяти звонков будильника, кто-то не мыслит свой завтрак без чашки кофе и апельсинового сока, а кому-то непременно нужно посмотреть хотя бы две серии интересного фильма, чтобы заснуть (правда, после просмотра уснуть, как правило, не получается).

Одним из таких «священных» ритуалов является душ — его принимают либо утром, чтобы взбодриться, либо вечером, чтобы в прямом смысле «смыть» с себя накопившуюся за день усталость. Да, никто не спорит: каждый человек сам выбирает подходящее для водных процедур время — он исходит из собственного графика и образа жизни, — но в зависимости от времени суток, в которое вы принимаете душ, его влияние на ваш организм будет разным. Каким именно, читайте ниже. Фото: shutterstock.com Если впереди вас ждёт напряжённая неделя, которая потребует от вас не только профессиональных навыков, но и творческих идей, возьмите за правило принимать душ каждое утро перед уходом на работу или в институт. Суть в том, что психологи называют «инкубационным периодом» — временным промежутком между выявлением проблемы и радостного «ура, я придумал». По словам доктора философии, преподавателя психологии Гарвардского университета Шелли Карсон, если перед вами стоит задача, требующая творческого решения, но это решение никак не приходит в голову, то лучшее, что вы можете сделать — это заняться чем-то другим. И не переживайте: пока вы отодвинули «поиски» на второй план, ваш мозг всё равно продолжит работать над проблемой, правда, уже в «фоновом режиме».

А чтобы приблизить заветный момент озарения, отправляйтесь в ванную. Дело в том, что когда вы принимаете душ, в вашем мозгу преобладают альфа-волны — мозг находится в активном, но при этом расслабленном психофизическом состоянии и не отвлекается на обработку поступающей извне информации. То же самое происходит во время медитации или после аэробных нагрузок. Усиление альфа-ритмов в мозгу позволяет расслабиться, избавиться от напряжения и «перезагрузиться», давая дорогу новым нестандартным идеям. Так что, когда соберётесь в душ, не забудьте взять с собой блокнот и карандаш — записать новые гениальные мысли.

Кроме того, утренний душ имеет ещё одно преимущество, которое пригодится тем, кто спросонок не может совладать с бритвой: в течение суток количество тромбоцитов в крови меняется — максимальное приходится на ранее утро, поэтому если во время гигиенических процедур вы случайно порезались, кровотечение быстро остановится. Фото: shutterstock.com Вечер

С другой стороны, если вам трудно уснуть из-за того, что вы возбуждены и, кажется, полны сил и энергии, то вечерний душ — это отличное «успокоительное». Всё дело в температуре тела — она поднимается благодаря тёплой воде и резко падает после того, как вы выходите из душа и влага начинает испаряться с поверхности кожи. «Быстрое охлаждение после водных процедур можно назвать естественным стимулятором сна, — говорит Кристофер Винтер, доктор медицинских наук, сотрудник Американской академии медицины сна. — Таким образом вам удаётся обмануть свой организм и заставить его думать, что пора спать». А ещё тёплый душ снижает уровень кортизола в крови, что делает процесс засыпания более лёгким и быстрым (до свидания, дневной стресс).

«Даже если вы спите, как младенец, и понятия не имеете, что такое бессонница, вы, вероятно, всё равно предпочтёте вечерний душ дневному, так как захотите поддерживать свою кожу чистой и ухоженной, — говорит Бетани Шлоссер, дерматолог, доцент Северо-Западного университета. — При этом речь идёт не только о тех днях, когда вы потеете. Если вы не принимаете душ перед тем, как лечь спать, то грязь и пыль, осевшая за целых день на коже, забьёт поры и станет причиной развития различных дерматологических заболеваний».

Плюс, как утверждает Шлоссер, пик активности сальных желёз приходится на час дня, поэтому если вечером вы не очищаете кожу лица, то, скорее всего, вам предстоит столкнуться с такой проблемой, как акне. Ночью, напротив, работа желёз минимальна, поэтому если вам не свойственно обильное потоотделение во время сна, то с утра вам вполне достаточно только умыться. Фото: shutterstock.com Вывод

Если вам предстоит насыщенная творческая работа, утренний душ — это идеальный способ настроиться на нужную волну и поймать то самое «альфа-состояние». А если вас беспокоят прыщи и вы никак не можете расслабиться после тяжёлого дня, то позвольте тёплой воде избавить вас от избытка кожного сала, снизить и без того высокий уровень гормона стресса и помочь организму приготовиться к спокойному сну.

Тем не менее стоит отметить, что вне зависимости от того, принимаете вы душ утром или ночью, эта процедура в любое время суток поможет вам взбодриться, «перезагрузиться» и, возможно, приблизиться к решению даже самых сложных и запутанных задач. Ну а если ваш офис (и ваш начальник) пока ещё не позволяет принимать душ в разгар рабочего дня, мы знаем отличную альтернативу — десятиминутная прогулка на свежем воздухе.

Так что в любой непонятной ситуации идите либо в душ, либо на улицу. Фото: shutterstock.com Статьи по теме Как правильно мыть руки в общественном месте Как правильно принимать душ: 8 важных правил 8 ошибок, которые вы допускаете, когда умываете лицо Как правильно снимать макияж

Запись «Когда лучше принимать душ: утром или вечером» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.