Производство пшеничных и ржаных отрубей с натуральными экстрактами фруктов и специй запущено в Вологде

Новую продукцию начал выпускать Вологодский комбинат хлебопродуктов, запущено автоматизированное производство замкнутого цикла. Первая промышленная поставка пшеничных и ржаных экструдированных отрубей объемом 500 кг отправлена в Иркутск. Линейку продукции, условия ее изготовления и производственные мощности предприятия оценил Мэр Вологды Сергей Воропанов

Новую линию смонтировали в отдельном здании на площади в 500 «квадратов» в конце прошлого года. Зерно автоматически подается в экструдер, там происходит изменение его структуры, и из смеси получаются гранулы, которые после сушки приобретают хрустящие свойства. Сушатся гранулы на конвейере при определенной температуре, которая зависит от рецепта, на выходе продукт фасуется.

«Мы долго искали место, где разместить этот производственный участок, так как выпуск пищевых продуктов, подконтрольных Роспотребнадзору , требует специальных условий. Инвестиции в модернизацию, ремонт, обустройство заброшенной таро-ремонтной мастерской составили более 20 миллионов рублей, еще около полумиллиона рублей вложили в новую линию. Это полностью автоматическая линия от подачи исходного сырья до выпуска готовой продукции. Оборудование произведено в Китае из нержавеющей стали, оно имеет гигиенические сертификаты для производства пищевой продукции», — рассказал директор предприятия «Вологодский комбинат хлебопродуктов» Юрий Шнуровский.

Средства вложили акционеры, при подборе производителя ориентировались на соотношение цены и качества, а также на условия поставки оборудования. Линию обслуживают четыре специалиста. Линейка продукции включает восемь наименований пшеничных и ржаных отрубей с натуральными добавками из экстрактов фруктов и специй. Сладкие отруби со вкусом вишни, клубники, лесной ягоды и яблока с корицей, продукт без сахара приправлен укропом и чесноком.

«Пищевые отруби — это источник клетчатки, витаминов, микроэлементов и бета-каротина. Они выводят из организма шлаки и токсины, способствует контролю веса. Продукт хорошо сочетается с нежирным йогуртом, кефиром, простоквашей», — рассказала начальник производства, технолог предприятия «Вологодский комбинат хлебопродуктов» Мария Кострова.

На рынке продукт востребован, первые небольшие поставки сделали в Санкт-Петербург и Москву, а также в Красноярск. В промышленном объеме отгрузили в Иркутск, частично охватили Вологодскую область. Задача — выйти на федеральные рынки сбыта, для этого воспользуются выставочными площадками «Продэкспо» и «Агрорусь».

«Новый современный продукт будет пользоваться спросом у людей, которые заботятся о здоровом питании — сегодня это мировая тенденция. Продукция местных производителей должна быть максимально представлена на вологодском рынке, поэтому я дал поручение Департаменту экономики провести презентацию новой линейки среди региональных торговых сетей и федеральных, которые ведут свой бизнес в Вологде. Также мы обеспечим рассылку информации о вологодском продукте городам-побратимам, с которыми у нас заключены соглашения о сотрудничестве», — рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Производство отрубей наладили в угоду современным тенденциям, основные мощности предприятия заточены под выпуск муки и комбикормов — в год производят почти 50 тысяч тонн этой продукции, этим заняты более 100 человек. По итогам прошлого года предприятие показало динамику роста объемов производства на 7%. Мукой обеспечивают три вологодских хлебозавода, а также предприятия Мурманска, Архангельска и Апатит.