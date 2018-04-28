Пшеничные и ржаные отруби с натуральными экстрактами фруктов и специй начали производить на предприятии в Вологде

Новое производство запущено на Вологодском комбинате хлебопродуктов. Линейку продукции и производственные мощности предприятия оценил Мэр Вологды Сергей Воропанов

Новая линия полного цикла смонтирована в отдельном здании площадью в 500 кв. м. Зерно автоматически подается в экструдер, где из смеси получаются гранулы. После сушки они приобретают хрустящие свойства. На выходе продукт фасуется.

«Мы долго искали место, где разместить этот производственный участок, так как выпуск пищевых продуктов, подконтрольных Роспотребнадзору , требует специальных условий. Инвестиции предприятия в модернизацию, ремонт, обустройство площадей составили более 20 миллионов рублей. Еще около полумиллиона рублей вложили в новую, полностью автоматическую линию, произведенную в Китае из нержавеющей стали», — рассказал директор предприятия «Вологодский комбинат хлебопродуктов» Юрий Шнуровский.

Это продукт для здорового питания. Пищевые отруби — источник клетчатки, витаминов, микроэлементов и бета-каротина. Линейка продукции включает восемь наименований пшеничных и ржаных отрубей с натуральными добавками: вкусом вишни, клубники, лесной ягоды и яблока с корицей. Несладкие же гранулы приправлены укропом и чесноком.

Первая промышленная поставка продукта отправлена в Иркутск. Также небольшие пробные партии отгрузили в Санкт-Петербург, Москву и Красноярск, частично охватили и Вологодскую область. Сейчас главная задача — выйти на федеральные рынки сбыта.

«Новый современный продукт будет пользоваться спросом у людей, которые заботятся о здоровом питании — сегодня это мировая тенденция. Продукция местных производителей должна быть максимально представлена на вологодском рынке, поэтому я дал поручение Департаменту экономики провести презентацию новой линейки среди региональных и федеральных торговых сетей, которые ведут свой бизнес в Вологде. Также мы обеспечим рассылку информации о вологодском продукте городам-побратимам, с которыми у нас заключены соглашения о сотрудничестве», — рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Добавим, пищевые отруби — это лишь одно из направлений работы предприятия. Основной продукт — мука и комбикорма. В год комбинат производит почти 50 тысяч тонн этой продукции.

Мукой предприятие обеспечивает три вологодских хлебозавода, а также предприятия Мурманска, Архангельска и Апатит. Комбикорма оптом отгружают в Москву, также в полном объеме планируют обеспечить ими местных сельхозпроизводителей, занятых разведением крупного рогатого скота и птицы.