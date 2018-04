Эти 10 фото и видео знаменитостей из спортзала вдохновят вас на тренировку

Тина Канделаки Кажется, 42-летняя телеведущая Тина Канделаки поняла свою миссию в жизни и соцсетях: знаменитость теперь ежедневно мотивирует своих фолловеров на похудение и спорт своим примером. «Мне очень приятно получать сообщения о том, как мои ежедневные тренировки в сториз сподвигли вас на занятия спортом, формой и, самое главное, здоровьем. Между тем есть и те, кто пока только наблюдает», — написала в Инстаграме звезда. Да, начинать всегда тяжело. Выход из зоны комфорта ― одна из самых противных задач. Главная проблема в том, что мы хотим быстро перепрыгнуть на следующий уровень. Когда этого не происходит, руки опускаются. Результат равен вашему желанию достигнуть поставленной цели. Нет желания ― нет смысла насиловать себя. Задайте себе вопрос: для чего вам спорт? Какой цели вы хотите добиться? Если ваши желания сильны и вы четко будете идти к своей цели, все получится.

Тина Канделаки, фото из Инстаграма

Хью Джекман 49-летний австралийский актёр предпочитает утренние кардиотренировки на свежем воздухе. Улучшаю свои результаты, — рассказал Хью.

Хью Джекман, фото из Инстаграма

Холли Берри Какой спорт без правильного питания? О неотделимости этих двух вещей постоянно рассказывает 51-летняя актриса Холли Берри. Сегодня, например, она рассказала, что помогает ей выглядеть моложе. Хочу поделиться с вами своим секретным оружием, которое помогает мне бороться со временем, а также выглядеть и чувствовать себя моложе, чем я есть. Мой секрет — бульон на косточке. Он варится минимум 8 часов. Но я люблю томить бульон в горшочке не менее 24 часов. Нужно дождаться, пока косточки не начнут выделять желатин-коллаген и микроэлементы, которые поддерживают иммунную систему, и помогают поддерживать здоровье суставов, костей, связок и сухожилий, а также волос и кожи.

Фото из Инстаграма Холли Берри

Дуэйн «Скала» Джонсон У голливудского актёра, ставшего недавно отцом в третий раз, нет днём времени на себя. Поэтому он ходит в спортзал ночью. Тренировка после полуночи, — прокомментировал видео Дуэйн. Post midnight workout. Cruisin’ by to show love and gratitude to y’all around the world for the Baby Tiana and RAMPAGE love. And I’m a big boy, gotta strong chin and love a good fight so AVENGERS hit me with your best shot & knock me out?. Best of luck and congrats in advance on breaking records — it’s GREAT for our business. Everyone wins. Thank you again fans worldwide for the love. Love U back? #MidnightTraining #WestCoastIronParadise #SweatEquity A post shared by therock (@therock) on Apr 24, 2018 at 12:33am PDT Полина Киценко Для подруги Ксении Собчак, которая основала женский клуб Slim Bitch Club, ни один день не обходится без спорта и советов, которые она даёт своим фолловерам в Инстаграме. Плохая новость: похудеть локально никак нельзя. Хорошая— куда сеешь, там и всходит. Сеять нужно круглоЯгодично. Немного больше о сезонных и круглоягодичных задачах в новом видео на @slimbitchclub. Плохая новость: похудеть локально никак нельзя. Хорошая— куда сеешь, там и всходит. Сеять нужно круглоЯгодично. Полная тренировка на @slimbitchclub. Все видео моих тренировок по тегу #polinakitsenkosport— их там более 2 сотен. Сохраняйте себе! #несдуваться? #drake «nice for what» A post shared by Polina Kitsenko (@polinakitsenko) on Apr 24, 2018 at 12:16am PDT Джейсон Стэтхэм Стэтхэм не раз признавался, что даже в праздники не может позволить себе расслабиться. Недавно актёр провел фотосессию во время оттачивания навыков боевого искусства кунг-фу.

Джейсон Стэтхэм, фото из Инстаграма

Баста Василий Вакуленко поставил себе цель — похудеть к лету. И у него получается! Толстяк в деле A post shared by Василий Вакуленко (@bastaakanoggano) on Apr 5, 2018 at 6:10am PDT Джорджина Родригес Девушка Криштиану Роналду села на шпагат, чтобы вы и про растяжку не забывали!

Криштиану-младший и Джорджина Родригес, фото из Инстаграма

Елена Перминова Если вам надоело выполнять одни и те же упражнения, то Елена Перминова, мама троих детей, подскажет новые движения. Работа на пресс? моё любимое упражнение? My fav workout abs! #lenalovespilates A post shared by Lena Perminova (@lenaperminova) on Apr 12, 2018 at 8:46am PDT Александр Ревва Российский шоумен предпочитает тренироваться вместе с женой. Ведь поддержка близкого важна всегда.

Александр и Анжелика Ревва, фото из Инстаграма